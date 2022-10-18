كيف ستكون مراسم التوقيع على الاتفاق الحدودي بين إسرائيل ولبنان؟

مراسم التوقيع على الاتفاق ستجري في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة الأسبوع القادم

مراسم توقيع الاتفاق حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في مقر الأمم المتحدة لن يشمل اجتماعا بين الجانبين، جاء هذا وفقا لموقع "العهد" اللبناني المقرب من حزب الله، وبحسب التقرير، الاجتماع في رأس الناقورة الأسبوع القادم لن يكون حول طاولة مشتركة ولن تكون صورة مشتركة. إضافة لذلك، سيوقع كل طرف على وثيقة مختلفة، لتجنب أي جانب من جوانب التطبيع مع إسرائيل.

وسيتخذ الرئيس اللبناني ميشال عون خلال الأيام القادمة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قرارا حول تشكيلة الوفد الذي سيمثل لبنان في المراسم المذكورة.

ويشار إلى أنه في بداية الأسبوع الحالي قدر نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب أن التوقيع سيكون في 26 أو 27 تشرين أول /اكتوبر.

مسؤولون في الأمم المتحدة صرحوا لهيئة البث الرسمية "كان" أنه بدأ بالفعل القيام بفحوصات وترتيبات في القاعة المخصصة للتوقيع المنفصل في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة الحدودي.