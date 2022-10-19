كوخافي يطالب القادة العسكريين بمضاعفة حالة التأهب والتيقظ لدى الجنود في الضفة

قوات الأمن الإسرائيلية تواصل حالة التأهب في الضفة الغربية بعد التصعيد الأمني الأخير

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي أمر بعد انتهاء جلسة لتقييم الأوضاع الأمنيية القادة العسكريين في الضفة الغربية بمضاعفة حالة التيقظ والتأهب بين المقاتلين، جاء هذا في أعقاب التحقيقات التي جرت بعد عمليات إطلاق النار شمالي نابلس في الضفة الغربية وفي حاجز شعفاط، والتي أدت الى مقتل الرائد عيدو باروخ والرقيب نوعاة لازار.

ووفقا لكوخافي :"نحن لسنا في حالة تأهب أمني متواصلة" وانما في وسط موجة من العمليات العدائية المتفجرة. وأضاف "تأهب وتيقظ المقاتلين هي التي ستحدد نتائج عمليات إطلاق النار" وقال مسؤول عسكري لـ"كان" إن سلوكا مختلفا للمقاتلين كان سيمنع النتائج القاتلة التي شهدناها في العمليات الأخيرة.

قوات الأمن تواصل ملاحقة المهاجمين الأربعة الذين نفذوا العمليات الخطيرة خلال الفترة الأخيرة، والتي سقط خلالها المقاتلين عيدو باروخ ونوعاة لازار، والمنفذ الثالث في العملية في غور الأردن قبل أكثر من شهر.

ويشار إلى أن إسرائيل بعثت رسالة شديدة اللهجة الى السلطة الفلسطينية في أعقاب مشاركة رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، خيمة العزاء في جنين وتواجد الى جانب متورطين بعمليات عدائية أسفرت عن مقتل إسرائيليين. الرسالة الإسرائيلية مفادها أن الحديث يدور عن سلوك غير مقبول من جانب مسؤول فلسطيني والذي يعطي شرعية للعمليات.