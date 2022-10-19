وفد من حركة حماس يزور سوريا اليوم الأربعاء بعد خلاف استمر 10 سنوات مع الأسد

حازم قاسم، إن "الوفد سيصل دمشق، برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة خليل الحية"

يستعد زعماء من حركة حماس، لزيارة سوريا اليوم الأربعاء، في أول زيارة رفيعة المستوى لها هناك لإعادة بناء العلاقات، وفق ما أعلنت عنه الحركة أمس الثلاثاء، وذلك بعدما غادرت دمشق قبل أكثر من 10 سنوات.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، إن "الوفد سيصل دمشق، برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة خليل الحية"، وأضاف أن "زيارة الوفد تأتي ضمن زيارة سيجريها عدد من وفود الفصائل إلى دمشق"، ولم يفصح عن طبيعة الملفات التي سيناقشها الوفد مع المسؤولين السوريين، حسب وكالة الأناضول التركية.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان لها، الخميس 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أنها ماضية في علاقاتها في تطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، مشيرة إلى أن قرارها يصب في "خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة".

وفي هذا السياق، قال مراسل i24NEWS للشرق الأوسط أرييل أوسيران، إن "تطبيع العلاقات هذا يعود بالفائدة المباشرة على كل من حماس وسوريا"، وأضاف أن "حماس تأمل في تعزيز علاقتها مع الحكومة السورية لمواجهة التطبيع الأخير في العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل وترسيخ محور المقاومة الذي يضم حزب الله وإيران"، مشيرا إلى أن " كلا الجانبين سيحتاج إلى وقت طويل لاستعادة ثقة الطرف الآخر".

وكانت قيادات حماس قد أيدت علنا الانتفاضة المدنية السورية التي اندلعت عام 2011 ضد حكم بشار الأسد، وتركت الحركة مقرها في دمشق في سنة 2012، وهي الخطوة التي أثارت غضب حليفهم المشترك إيران على وجه الخصوص.