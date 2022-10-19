المتسلقة الناز ركابي تصل إلى إيران وتؤكد أن مشاركتها في البطولة الدولية من دون حجاب كان عن "دون قصد"

أكدت المتسلقة الإيرانية ما نُشر على حسابها في إنستغرام من أن "عدم ارتداء الحجاب كان غير إرادي"

وصلت المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي، اليوم الأربعاء، إلى إيران وذلك بعد قلق شديد على سلامتها من طرف منظمات غير حكومية وأفراد، بسبب مشاركتها في بطولة رياضية في كوريا الجنوبية من دون حجاب، في خطوة رأى فيها البعض رسالة تضامن مع الاحتجاجات التي تقودها النساء في طهران.

وأكدت المتسلقة الإيرانية ما نُشر على حسابها في إنستغرام من أن "عدم ارتداء الحجاب كان غير إرادي"، وأن "رحلتها قد سارت كما هو مخطط لها".

وقالت إلناز ركابي، "تم الاتصال بي بشكل غير متوقع واضطررت إلى المنافسة. كنت مشغولاً بارتداء حذائي وأجهزتي الفنية وهذا جعلني أنسى ارتداء الحجاب الذي كان يجب أن أرتديه، ثم ذهبت للمنافسة".

وتابعت إلناز ركابي البالغة من العمر 33 عاما، "لحسن الحظ، عدت إلى إيران براحة البال، على الرغم من أنني مررت بالكثير من التوتر والضغط، والحمد لله، لم يحدث شيء".

RHEA KANG / INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING / AFP المتسلقة الإيرانية الناز ركابي خلال نهائي بطولة آسيا للسيدات في سيول بكوريا الجنوبية يوم 18 أكتوبر 2022

وأظهرت مقاطع الفيديو تم نشرها عبر الإنترنت حشدًا كبيرًا يهتفون باسم ركابي تجمعوا اليوم الأربعاء، في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، البوابة الرئيسية للخروج من البلاد.

وكانت إلناز ركابي، قد اعتذرت في أول تعليق لها منذ مشاركتها في بطولة آسيا للتسلّق في سيول، عبر حسابها على "انستغرام"، عن القلق الذي تسببت به".

وأظهر بث تدفقي نشره الاتحاد الدولي لرياضة التسلق أن المتسلقة الإيرانية، ظهرت في المباراة الأولى ورأسها مغطى بمنديل مشدود الى الوراء، ولكن في المنافسة التالية لتسلق جدار مرتفع بواسطة حبل، اكتفت بلفّ رأسها بعصبة تظهر كل شعرها المربوط الى الوراء، في مخالفة لقواعد الحجاب الإلزامية للنساء في إيران، والتي تُطبّق أيضا على الرياضيات المشاركات في مسابقات خارج البلاد.

ويأتي هذا بعد شهر على الاحتجاجات التي تعرفها إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني التي اعتقلت في طهران لمخالفتها قواعد اللباس، الشيء الذي جعل مؤيدو التظاهرات يعتبرون ركابي "بطلة" ونشروا رسوما لها وهي تتسلّق حروف شعار التظاهرات "امرأة حياة حرية".