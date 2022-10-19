الشرطة الاسرائيلية تعتقل اربعة مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية

أضاف البيان، أن "المشتبه بهم الذي تم توقيفهم تتراوح أعمارهم بين 20-30 وهم من سكان أم الفحم"

أكد المتحدث بإسم الشرطة الإسرائيلية، في بيان له اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن ألقت القبض على 4 أشخاص مشتبه بهم في ضلوعهم بجريمة قتل الصحفي نضال إغبارية، من أم الفحم شمال إسرائيل الشهر الماضي.

وأضاف البيان، أن "المشتبه بهم الذي تم توقيفهم تتراوح أعمارهم بين 20-30 وهم من سكان أم الفحم"، موضحا أنه "تم القبض عليهم من طرف محققوا أفراد وحدة اليمار بالتعاون مع محاربي حرس الحدود ووحدة الكلاب وقوات أخرى، وأثناء تفتيش منزل أحد المشتبه بهم تمّ ضبط مسدّس".

وكانت خدمات الطوارئ، قد أكدت الشهر الماضي أن "نضال إغبارية، الذي يبلغ 44 عاما أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، لتعلن بعد ذلك وفاته.

وشارك المئات من سكان مدينة أم الفحم شمال إسرائيل، في تشييع جثمان الصحفي نضال إغبارية صاحب موقع 'بلدتنا'، وأفيد أن المرحوم تعرض منزله قبل سنة لزخات رصاص تجاوزت الخمسين رصاصة وبأعجوبة، لم يصب أحد من أبناء عائلته بأذى.