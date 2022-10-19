إسرائيل/ أحمد الطيبي سيدعو إلى"مقاطعة دولية لإسرائيل" إذا أصبح بن غفير وزيرا في الحكومة

الطيبي:"في مثل هذه الحالة، يجب أن يتصرف العالم مع إسرائيل بالطريقة التي تصرفت فيها النمسا ضد عناصر فاشية"

قال رئيس حزب الحركة العربية للتغيير ذو الأغلبية العربية في إسرائيل، أحمد الطيبي ، اليوم الأربعاء إنه "إذا تم تعيين زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير وزيرا في الحكومة المنبثقة من انتخابات 1 نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك، فسوف يدعو إلى مقاطعة دولية لإسرائيل".

وقال الطيبي في مقابلة مع موقع "والا"، في إشارة إلى مقاطعة إسرائيل للعديد من الجهات "أعتقد أنه في مثل هذه الحالة، يجب أن يتصرف العالم مع الحكومة الإسرائيلية بالطريقة التي تصرفت بها الحكومة النمساوية عندما كانت فيها عناصر فاشية" وتابع"هناك إشارات على ذلك من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وآمل أن يتصرف الأوروبيون وفقًا لذلك".

وأكد الطيبي: "في وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت تقارير تفيد بأن العديد من المسؤولين الأمريكيين حذروا زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو من شراكة مع بن غفير ، قائلين إنها قد تضر بالعلاقات الدبلوماسية" وأضاف، إن "حكومة نتنياهو مع بن غفير هي "أسوأ شيء يمكن أن يحدث".

وقال الطيبي"نتنياهو كان في الحكومات السابقة، وكان سيئا مع (رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، لكن الأسوأ من ذلك هو حكومة يمينية ضيقة ... مع بن غفير."

وأشار الطيبي إلى تاريخ بن غفير في التلويح بسلاحه الناري، وآخرها في وقت سابق من هذا الشهر أثناء تواجده في القدس الشرقية: "سمعت أنه يفكر في (وزارة) الأمن الداخلي، حيث سيعلمونه بشكل أفضل كيفية سحب سلاح ضد العرب لأنه يحبها ".

وكان بن غفير قد رد على الطيي، اليوم الأربعاء، قائلا: "إذا فزنا في الانتخابات، أنصحه بشراء تذكرة ذهاب فقط إلى سوريا الآن".وتابع أن المستشار القضائي للحكومة يرفض الأمر بإجراء تحقيق في تصريحات أحمد الطيبي وأن الحكومة المقبلة "ستصلح هذا أيضًا بعون الله".

وبحسب استطلاعات الرأي في إسرائيل حول الانتخابات، عزز حزب الصهيونية الدينية من شعبيته، إذ من المتوقع أن يحصل - جنبًا إلى جنب مع عوتسما يهوديت- على 13 مقعدًا في انتخابات 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الوشيك، مما يجعله ثالث أكبر حزب في إسرائيل.