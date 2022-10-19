افتتاح السنة الأكاديمية الجديدة: أكثر من 60 ألف طالب عربي يلتحقون بالجامعات في إسرائيل

لفت التقرير إلى زيادة بنسبة 60 بالمائة في عدد النساء بين جمهور الطلبة الأكاديميين على كافة الألقاب الجامعية،

تفتتح الجامعات والكليات الأكاديمية في إسرائيل، يوم الأحد القادم، السنة التعليمية الجديدة لعام 2022/23 بالتحاق ما يزيد عن 60 ألف طالب عربي من أصل 342 ألف طالب وطالبة جامعية.

وسجل هذا العام زيادة ملموسة بعدد الطلاب المقبلين على تعلم موضوع الطب حيث ارتفع العدد خلال العقد الأخير من 530 إلى 895 طالب، بحسب تقرير نشره موقع هيئة البث الرسمية كان.

ولفت التقرير إلى زيادة في عدد النساء بين جمهور الطلبة الأكاديميين على كافة الألقاب الجامعية، بما يشكل 60 بالمائة من مجموع الطلبة. كما سجلت زيادة في عدد الإناث المقبلات على تعليم موضوع الهايتك، فمنذ عام 2010 إلى عام 2022 طرأت زيادة بنسبة 2.6 بالمائة على عدد الطالبات في اللقب الأول بتعاليم الحاسوب (بما في ذلك الرياضيات والإحصائيات) أي من 2.622 إلى 6.844، وتأتي زيادة بنسبة 40 بالمائة في عدد الطالبات المقبلات على موضوع الهندسة.

ويعرف التخنيون وهو ذائع الصيت عالميا باستئثاره بالعلوم التطبيقية وعليه فهو يستقطب بشكل خاص الطلاب الراغبين بمواضيع الهندسة والهايتك والطب والعلوم الأخرى. وتقبل أعداد كبيرة من الطلاب العرب على هذه المؤسسة الموجودة بحيفا، لقربها الجغرافي من التجمع العربي الأكبر في البلاد أي في منطقة الشمال التي تحتضن العديد من المدن العربية أبرزها الناصرة وشفاعمرو وأم الفحم والقرى المحيطة بها.

أما سائر الجامعات في البلاد فهي: جامعة حيفا، جامعة تل أبيب، جامعة بن غوريون في النقب، جامعة بار إيلان (وسط البلاد) الجامعة العبرية في القدس ومعهد فايتسمان للعلوم، وجامعة أريئيل التي انتزعت بعد نضال طويل مكانتها من مجلس التعليم العالي وذلك على خلفية موقعها فوق أراضي الضفة الغربية، فضلا عن عشرات الكليات الأكاديمية.