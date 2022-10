إصابة حارس أمن إسرائيلي في هجوم إطلاق نار عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس وتحييد المنفذ

وقع هجوم إطلاق نار، مساء اليوم الأربعاء، عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة حارس أمن إسرائيلي ( 24 عاما) بجروح طفيفة وتحييد المنفذ.

أفادت السلطات الأمنية قبل قليل (مساء الأربعاء) أن عدي التميمي منفذ عملية حاجز شعفاط متسببا بمقتل الجندية نوعا لازار هو الفلسطيني الذي تم تحييده عند مستوطنة معلي ادوميم.

وقام جنود الجيش الإسرائيلي بتطويق المنطقة بحثا عن المشتبه به الثاني الذي لاذ بالفرار، في ما نقل حارس الأمن المصاب إلى مستشفى شعاريه تسيديك في القدس لتلقي العلاج.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية اشتبك مع القوات الإسرائيلية لدقائق عديدة وسط تبادل إطلاق النار.