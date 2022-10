الضفة الغربية: اشتباكات حادة بين الفلسطينيين والمستوطنين خلال قطف الزيتون

وقعت اشتباكات الأربعاء بين مستوطنين إسرائيليين من جهة وفلسطينيين ونشطاء يساريين إسرائيليين، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مستوطنين ملثمين يرشقون الحجارة ويهاجمون متطوعين إسرائيليين وفلسطينيين يقطفون الزيتون بالقرب من قرية كيسان جنوب بيت لحم.

وقالت جماعة استيطانية تطلق على نفسها اسم "منتدى النضال من أجل كل دونم" "إن العشرات من مثيري الشغب الفلسطينيين اقتربوا من مستوطنة معاليه عاموس وقاموا بتهديدهم واستفزازهم.

يشهد موسم قطف الزيتون السنوي في الضفة الغربية بانتظام توترات متزايدة بين المستوطنين الذين يحظون غالبا بحماية الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق المزاعم الفلسطينية.

ونشرت وكالة "وفا" للأنباء صورًا تظهر عددًا من المستوطنين الإسرائيليين الملثمين وهم يرشقون الحجارة. وأظهرت إحدى الصور مستوطنين يعتدون على امرأة مسنة قيل إنها متطوعة.

وقال صاحب إحدى الأراضي إن متطوعة طُعنت في ظهرها وكُسرت ساقها. وقالت منظمة "السلام الآن" التي تراقب المستوطنات إن متطوعين إسرائيليين اثنين أصيبا أحدهما في حالة خطيرة.

وقالت حركة السلام الآن في تغريدة، مستخدمة عبارة كتائب في إشارة إلى المستوطنين "يتوّج هذا الهجوم أسبوعين قامت خلالهما الكتائب من المستوطنين بأعمال شغب ضد الفلسطينيين في وجود [الجيش الإسرائيلي]".

وأضافت الحركة اليسارية "يتم تصوير كل شيء، كل شيء يتم في وضح النهار. المسؤولية كاملة تقع على عاتق وزير الأمن".