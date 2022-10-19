مستشاري المرشد الأعلى الإيراني: يجب على إيران والسعودية إعادة فتح سفارتيهما لتسهيل التقارب

ولايتي:“نحن جيران للسعودية ويجب أن نتعايش. يجب معاودة فتح سفارتي البلدين من أجل حل مشاكلنا بطريقة أفضل”.

قال كبير مستشاري المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، علي أكبر ولايتي، اليوم الأربعاء، إنه "يجب على إيران والسعودية إعادة فتح سفارتيهما لتسهيل التقارب بين البلدين،ضروري لحل مشاكلنا بطريقة أفضل".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن علي أكبر ولايتي قوله “نحن جيران للسعودية ويجب أن نتعايش. يجب معاودة فتح سفارتي البلدين من أجل حل مشاكلنا بطريقة أفضل”.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد قال الأسبوع المنصرم، إنه في "انتظار جولة محادثات سادسة من الحوار مع إيران استمرارا لسياسة الرياض الممدودة بالسلام للجميع"، وعكست التصريحات السعودية رغبة الرياض الخالصة في تحسين العلاقات، إلا أنه يشير لوجود بعض العقبات، خاصة مع استمرار بعض الملفات العالقة، ومن بينها دعم إيران للجماعات الحوثية في اليمن.

وكانت إيران والسعودية، قد قطعتا العلاقات في عام 2016 مع دعم كل جانب لأطراف متناحرة في حروب بالوكالة في أنحاء المنطقة، من اليمن إلى سوريا وأماكن أخرى.

وتسعى السعودية لمرحلة جديدة من العلاقات مع جيرانها، والقوى الإقليمية، هدفها تقليل التوتر والبحث عن المصالح المشتركة.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، قد قال في مارس/آذار المنصرم، إن "إيران دولة جارة، وكل ما نطمح له أن تكون لدينا علاقة طيبة ومميزة معها، نريد أن تكون إيران مزدهرة، لدينا مصالح معها ولديهم مصالح معنا"