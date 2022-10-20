الضفة الغربية: مستوطنون يعتدون على الجنود الإسرائيليين وفلسطينيي الجوار

رش المستوطنون جنديين آخرين بالفلفل بالقرب من مفرق تبواح، أحد التقاطعات المرورية الرئيسية في الضفة

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن مستوطنين قاموا بالاعتداء على ضابط بالجيش الإسرائيلي وعدد من الجنود خلال اشتباكات بالقرب من مدينة نابلس، بالضفة الغربية.

وانتشر الجنود في محاولة لتفريق مجموعة من المستوطنين كانوا يرشقون سيارات فلسطينية بالحجارة. في تلك اللحظة، "هوجموا بعنف، بما في ذلك رذاذ الفلفل من جانب عدد من المستوطنين تجاه القوات"، بحسب الجيش.

ونتيجة لذلك أصيب قائد الوحدة إضافة إلى جندي آخر".

في وقت لاحق، رش المستوطنون جنديين آخرين بالفلفل بالقرب من مفرق تبواح، أحد التقاطعات المرورية الرئيسية في الضفة الغربية بالقرب من قرية حوارة جنوبي نابلس (تجاوره مستوطنتا يتسهار وهار براخا).

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أدان قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي هجمات المستوطنين صباح الخميس، ووصفها بأنها "غير مقبولة" و "سلوك إجرامي". وأضاف "هذه حادثة خطيرة للغاية تجسد سلوكا إجراميا مشينًا ومخزيًا يتطلب عدالة سريعة وصارمة".

"أنا أؤيد النشاط المهم للجنود الإسرائيليين، الذين يعملون على مدار الساعة لحماية سكان دولة إسرائيل. من غير المقبول أن يتعرض الجنود الإسرائيليون الذين يدافعون بجد وإخلاص لاعتداءت عنيفة من قبل المستوطنين".

رئيس الوزراء يائير لابيد اغتنم تويتر للتنديد بالمستوطنين ووصفهم بأنهم "مجرمون خطيرون".

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وأضاف لابيد مندداً "إنهم يعرضون حياة جنودنا للخطر ويضرون بدولة إسرائيل. واستكمل "أنا أشد من أزر القوات المقاتلة في الميدان وقائد الكتيبة وجنوده الموجودين هناك لحماية شعب اسرائيل".