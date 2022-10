الضفة الغربية: مستوطنون يعتدون على الجنود الإسرائيليين وفلسطينيي الجوار

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن مستوطنين قاموا بالاعتداء على ضابط بالجيش الإسرائيلي وعدد من الجنود خلال اشتباكات بالقرب من مدينة نابلس، بالضفة الغربية.

وانتشر الجنود في محاولة لتفريق مجموعة من المستوطنين كانوا يرشقون سيارات فلسطينية بالحجارة. في تلك اللحظة، "هوجموا بعنف، بما في ذلك رذاذ الفلفل من جانب عدد من المستوطنين تجاه القوات"، بحسب الجيش.

ونتيجة لذلك أصيب قائد الوحدة إضافة إلى جندي آخر".

في وقت لاحق، رش المستوطنون جنديين آخرين بالفلفل بالقرب من مفرق تبواح، أحد التقاطعات المرورية الرئيسية في الضفة الغربية بالقرب من قرية حوارة جنوبي نابلس (تجاوره مستوطنتا يتسهار وهار براخا).