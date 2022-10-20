الشاباك: تقديم لوائح اتهام ضد ثلاثة من سكان الشمال لتزويدهم حماس بمعلومات استخبارية

قدّمت دائرة الأمن السيبراني لائحة اتهام مفصّلة بحق ثلاثة من سكان الشمال بتهم تقديم معلومات حساسة لحماس بتركيا

قدّمت دائرة الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام للدولة، الخميس، بنهاية تحقيق أجراه الشاباك، لائحة اتهام مفصّلة بحق ثلاثة من سكان الشمال بتهم تقديم معلومات حساسة لحماس في تركيا، فضلا عن التخطيط لإلحاق الضرر بأنظمة شبكة سيلكوم خلال الحرب أو عملية عسكرية محتملة.

ووفقًا للائحة الاتهام ، فإن ر. ع. أحد المتهمين، يعمل منذ العام 2004 في شركة سلكوم للاتصالات كمهندس برمجيات - وهو منصب حصل من خلاله على امتيازات إتاحة واسعة جدًا لأنظمة الكمبيوتر وأنظمة المعلومات في الشركة.

وقال بيان مشترك لمكتب المدعي العام والشرطة والشاباك إن "ر. ع. اجتمع من منطلق التماهي مع تنظيم حماس خلال عام 2017 مع عناصر حمساوية تعيش في تركيا، أثناء تواجده هناك في زيارة.

تم اللقاء، على حد قولهم، بوساطة أشرف حسن، وهو مواطن إسرائيلي ناشط في حماس يعيش في تركيا ولبنان ويعمل بالترويج لأنشطة ضد إسرائيل، من خلال استغلال مواطني الدولة وتجنيدهم. "بناءً على طلب عناصر حماس، نقل ر. ع. معلومات حساسة حول البنى التحتية للاتصالات في إسرائيل - وهي غير متاحة للجمهور – أتيحت له لها كجزء من عمله. وكان هدفه مساعدة عناصر حماس على تدمير هذه البنى التحتية، تحديدًا وقت الحرب".

شقيق ر.ع. متورط أيضا ويشار إليه بالحرفين ز. ع. فبحسب لائحة الاتهام كان على اتصال بأشرف والتقى به ثلاث مرات على الأقل. في إحدى المرات طلب ر.ع. من ز. ع. تمرير رسالة يرغب بموجبها على الحفاظ على اتصال آمن، تمكنه من تجنّب المراقبة والتتبع م نقبل سلطات المخابرات في دولة إسرائيل.

بحسب مكتب المدعي العام والشاباك والشرطة ، فإن "تصرفات المتهمين كانت تهدد أمن الدولة بشكل حقيقي وخطير للغاية. أدى اعتقالهم واستجوابهم من قبل الشرطة الإسرائيلية والشاباك إلى إحباط جهود حماس لجمع المزيد من المعلومات الشاملة وإلحاق الضرر ببنية الاتصالات التحتية الإسرائيلية.

وتوجه لائحة الاتهام لـ ر. ع. تهمة ارتكاب جرائم مساعدة العدو في الحرب، وتقديم معلومات للعدو بقصد الإضرار بأمن الدولة (3 جرائم)، والاتصال بوكيل أجنبي (5 جرائم)، وإتلاف الأدلة (جريمتان) والتآمر لمساعدة العدو في الحرب.

بينما تم توجيه الاتهام للشخص الثالث س.ع. بارتكاب جرائم تقديم معلومات للعدو بقصد الإضرار بأمن الدولة والتآمر لمساعدة العدو في الحرب. واتهم ز.ع. بجرم الاتصال بوكيل أجنبي. وطلبت النيابة توقيف الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات ضدهم.

قال المحامي نمير أدلبي، الذي يترافع عن ر.ع. "اليوم فقط تم تقديم لائحة اتهام خطيرة للغاية، تنسب إلى المتهم سلسلة طويلة من المخالفات الأمنية الخطيرة. طلبنا تأجيل الجلسة من أجل تصوير مواد التحقيق في القضية والتعامل مع الادعاءات".