زيارة اولى لوزير أمن اسرائيلي منذ عام 2012: غانتس سيتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل

آخر مرة زار فيها وزير امن إسرائيلي أنقرة قبل عقد من الزمان، عندما زار إيهود باراك تركيا في عام 2012

ينطلق وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس الأربعاء المقبل (26 أكتوبر 2022) في زيارة أمنية سياسية إلى تركيا. ومن المتوفع أن يلتقي خلال الزيارة بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار وسيتم استقباله مع حرس الشرف في وزارة الدفاع في أنقرة.

كما أنه سيلتقي على الأرجح برئيس المخابرات التركية خان فيان. وكانت آخر مرة زار فيها وزير امن إسرائيلي أنقرة قبل عقد من الزمان، عندما زار إيهود باراك البلاد التركية في عام 2012.

قبل نحو شهرين، زار رئيس القسم الأمني ​​السياسي في وزارة الأمن العميد درور شالوم تركيا لأول مرة منذ عقد، وجدد محور العلاقات الأمنية بين البلدين. وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على الموضوعات التي سيتم بحثها على مستوى الوزراء.

جاء هذا ايضا بعد ان سافرت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، الثلاثاء إلى تركيا في زيارة أولى بعد قطع العلاقات في 2009. والتقت باربيفاي بنظرائها الأتراك في أنقرة أي كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك ووزير التجارة محمد موش.

وأعلن ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد قبل شهرين، أن تركيا وإسرائيل تستأنفان العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل وتستعيدان السفيرين والقنصلين العامين في كلا البلدين، وذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيسي الحكومة يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.