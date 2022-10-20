إيران تحذر السعودية من "الاعتماد" على إسرائيل ونفوذها في المنطقة

"أوصي دول المنطقة بعدم السماح بذلك لأن طبيعة إسرائيل هي زعزعة الأمن وإيجاد الانقسام والقيام بالحركات الخبيثة"

قالت إيران، اليوم الخميس، إن على السعودية، إنهاء اعتمادها على إسرائيل، ومحذرا من "نفوذ إسرائيل في المنطقة"في إشارة على ما يبدو إلى العلاقات المتنامية بين البلدين في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قوله: "لدي نصيحة للنظام السعودي، بشأن ماكيناتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم التي تحاول جهارا استفزاز شبابنا. احذروا، انتبهوا إلى سلوككم واكبحوا جماح هذه الوسائل، وإلا فإن آثارها السلبية سوف تنعكس عليكم".

وتابع قائد الحرس الثوري: "أوصي دول المنطقة بعدم السماح بذلك لأن طبيعة إسرائيل هي زعزعة الأمن وإيجاد الانقسام والقيام بالحركات الخبيثة"

ويتناقض تصريح سلامي مع تصريحات كبير مستشاري المرشد الأعلى لإيران، الذي دعا إلى إعادة فتح السفارات لتسهيل التقارب بين طهران والرياض، وقال علي أكبر ولايتي، أمس الأربعاء، "يجب على إيران والسعودية إعادة فتح سفارتيهما لتسهيل التقارب بين البلدين،ضروري لحل مشاكلنا بطريقة أفضل".

وكانت السعودية قد اشارت إلى دعمها لاتفاقات إبراهيم التاريخية، والتي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب.

وفي وقت سابق هذا العام، أعلنت السعودية بأنها لن تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل الدولتين مع الفلسطينيين.

ورداً على استفسار i24NEWS ، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نحن لا نعلق على القضايا المتعلقة بالمملكة العربية السعودية".

ووفقًا للمبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري قال لـ i24NEWS "إسرائيل مستعدة للعمل عسكريًا مع شركائها الخليجيين الجدد، الذين كانوا أكثر تحفظًا علنًا بشأن مثل هذا الاحتمال" وتابع "من الواضح أن هناك تنسيقًا وثيقًا ، بما في ذلك كبار المسؤولين العسكريين السعوديين لإسرائيل".

وأشار إلى أن السعودية "لا تعتبر إسرائيل عدواً بل شريكًا في مواجهة إيران" ، مضيفًا: "لقد أوضح (العاهل السعودي) في مناسبات عديدة ... أن إسرائيل ليست عدونا".