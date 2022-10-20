رئيس الوزراء الإسرائيلي يشيد بالحراس الذين حيدوا مطلق النار في معلي أدوميم

لبيد:"لقد حيدتما شخصًا قتل بالفعل، والشخص الذي قتل يستمر في القتل حتى يوقفه شخص ما. لقد أنقذت حياة الناس

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، مع اثنين من حراس الأمن اللذين قتلا مطلق النار الفلسطيني عدي التميمي في هجوم على مستوطنة معاي أدوميم بالضفة الغربية في الليلة السابقة.

وخلال اللقاء أخبر نداف وسيرجي رئيس الوزراء بالهجوم ولقاءهما مع عدي التميمي، الذي قتل في السابق المجندة الإسرائيلية نوعا لازار عند حاجز شعفاط وأصاب حارسًا آخر بجروح خطيرة قبل أن يلوذ بالفرار سالمًا.

ووفقا لبيان رسمي من مكتب رئيس الوزراء قال: "لقد حيدتما شخصًا قتل بالفعل، والشخص الذي قتل يستمر في القتل حتى يوقفه شخص ما. لقد أنقذت حياة الناس - هذا هو تعريف البطولة" واضاف "اعلما أن دولة بأكملها مليئة بالتقدير لكما". وفي نهاية اللقاء، منح يائير لبيد الحارسين شهادات تقدير لـ "نشاطهم المحدد".

ووردت أنباء عن إطلاق نار ليل الأربعاء على مدخل مستوطنة معاي أدوميم شرقي القدس، مما أدى إلى "تحييد" منفذ الهجوم وإصابة حارس أمن إسرائيلي.

وأكدت الأجهزة الأمنية في وقت لاحق أن المهاجم الفلسطيني هو نفسه الذي نفذ العملية العدائية الذي قتل المجندة الإسرائيلي نوعا لازار بالقرب من مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية يوم 8 أكتوبر/تشرين الأأول الجاري