على خلفية التوترات الامنية في الضفة الغربية: معبر سالم سيغلق امام دخول عرب اسرائيل الى منطقة جنين

تقرر في نهاية تقييم للوضع من قبل وزير الأمن بيني غانتس، إغلاق معبر سالم أمام دخول عرب إسرائيل إلى جنين

على خلفية الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن في أنحاء الضفة الغربية، تقرر في نهاية تقييم للوضع من قبل وزير الأمن بيني غانتس، إغلاق معبر سالم أمام دخول عرب إسرائيل إلى جنين ابتداءً من هذا المساء "حتى إشعار آخر". وبحسب إعلان وزارة الأمن، فقد تم اتخاذ هذه الخطوة "في أعقاب عمليات إطلاق النار الأخيرة التي تم تنفيذها تجاه مستوطنة سالم والمعبر".

على خلفية الإضراب الشامل في الضفة الغربية ومنطقة القدس في أعقاب مقتل عدي التميمي، واصل الفلسطينيون مساء اليوم (الخميس) المواجهة مع قوات الأمن وتعطيل النظام في أنحاء الضفة الغربية.

وفي ساعات المساء، ألقى فلسطينيون الحجارة على حافلة كانت خالية من الركاب بالقرب من مفترق عطروت في القدس الشرقية. أخذ فريق نجمة داود الحمراء الذي تم استدعاؤه إلى مكان الحادث السائق البالغ من العمر حوالي 30 عامًا، المصاب بجروح طفيفة ، إلى مستشفى هداسا .

وفي وقت سابق رشقت حجارة باتجاه سيارات إسرائيلية في حوارة وخارج بنيامين قرب قرية عابود. لم يصب ركاب السيارة. وفي الوقت نفسه، وصلت القوات الأمنية إلى منزل عائلة التميمي، في محاولة لإغلاق جناح العزاء الذي تم فتحه له في قرية سلوان. بل انطلقت في مخيم شعفاط وعناتا مسيرة لدعم التميمي رفعت خلالها أعلام حماس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة فلسطينيين بجروح قاتلة بنيران قوات الأمن خلال مواجهات في قرية سعير بمحافظة الخليل ومنطقة الرام. وفي الخليل، سُجّل إطلاق نار على سيارة فلسطينية فر منها اثنان.