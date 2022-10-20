أقل من أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية: مأزق في خريطة الكتل، نتنياهو الأقرب من تشكيل حكومة| استطلاع رأي

حصل نتنياهو والليكود 32 مقعدًا، اما يش عتيد حصلت على 26 مقعد.

منح استطلاع "القناة 13" الذي أجراه البروفيسور كميل فوكس، والذي نُشر الليلة (الخميس) في النشرة الإخبارية، الكتلة اليمينية 60 مقعدًا مقابل 56 للأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي الحالي و 4 مقاعد لقائمة الجبهة الديمقراطية.

وحصل نتنياهو والليكود 32 مقعدًا، اما يش عتيد حصلت على 26 مقعد. الذي فقد قوته في هذا الإستطلاع هو معسكر الدولة، الذي انخفض إلى 11 مقارنة بالصهيونية الدينية، التي ارتفعت إلى 13.

كما تراجع حزب العمل إلى 5 مقاعد مقارنة بميرتس التي عادت إلى 5. اما حزب البيت اليهودي بقيادة أييليت شاكيد بعيد جدًا عن نسبة الحسم ولا يتلقى سوى 1.5 في المائة.

بالنسبة للسؤال من الشخصية الملائمة لقيادة الحكومة الجديدة، حصل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهوعلى 48%، اما رئيس الوزراء يائير لابيد وحصل على 29٪ من التأييد فقط.

تم إجراء استطلاع نيوز 13 من قبل البروفيسور كميل فوكس وشمل 801 مشاركًا، 600 من السكان اليهود و 201 من القطاع غير اليهودي. تم الاستجواب في الوسط اليهودي من قبل شركة المشروع النموذجية برئاسة الدكتور أرييل أيالون ، وأجريت الاستجواب في القطاع غير اليهودي من قبل شركة State Net برئاسة يوسف مقلدة، ونسبة خطأ العينة 3.5٪.