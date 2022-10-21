قوات الأمن تعتقل أربعة فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية

تم نقل المطلوبين من قبل القوات الأمنية لمزيد من التحقيق معهم، ولم تقع إصابات بين القوات

اعتقل جنود من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وقوات حرس الحدود الليلة أربعة فلسطينيين مطلوبين في جميع أنحاء الضفة الغربية، من بين آخرين في مدينة الخليل.

وعملت القوات في مدينة جنين واعتقلت مطلوباً يشتبه في ضلوعه في تنفيذ عمليات وأثناء العملية ألقى مسلحون عبوات ناسفة وأطلقوا النار على المقاتلين الذين ردوا بإطلاق النار، وتم رصد إصابة، كما عملت القوات في قريتي ترمس عيا ودير جرير، واعتقلت مطلوبين آخرين.

تم نقل المطلوبين من قبل القوات الأمنية لمزيد من التحقيق معهم، ولم تقع إصابات بين القوات.

وعلى خلفية موجة الاعتداءات والعمليات في الضفة الغربية ونشاط الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، قام مقاتلو الوحدة السرية التابعة للشرطة الاسرائيلية العاملة في الضفة الغربية باعتقال المطلوب صهيب عاكف جميل أشتيه المشتبه به، التابع لخلية 'عرين الأسود' التي تعمل في المنطقة، وبحسب المعلومات فإن المقاتلين اقتحموا في وضح النهار متجراً في كفر سالم في منطقة اللواء واعتقلوا المطلوب. وشارك في العملية جهاز الأمن العام (الشاباك).

أفاد تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط الصادرة باللغة العربية في لندن، أنه تم إرسال رسائل في إسرائيل عبر السلطة الفلسطينية إلى خلية "عرين الاسود" العاملة في نابلس مفادها أنهم سيحصلون على عفو من إسرائيل إذا وافقوا إلقاء أسلحتهم.