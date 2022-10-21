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مصدر عسكري إسرائيلي لـi24NEWS:حققنا إنجازات كبيرة بمواجهة تهديدات أمنية مرتبطة بداعش سيناء

omar rabie

صحافي ومراسل في i24news

دقيقة 2
المقدم إيال ليفي، قائد كتيبة إيتام (رقم 727) في الاستطلاع الحربي الإسرائيلي خلال إحاطة حول عمل الكتيبة 20/10/2022
IDF spokemanالمقدم إيال ليفي، قائد كتيبة إيتام (رقم 727) في الاستطلاع الحربي الإسرائيلي خلال إحاطة حول عمل الكتيبة 20/10/2022

مسؤول عسكري إسرائيلي كبير يشيد بالتعاون الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري والأردني

أشاد مصدر عسكري إسرائيلي، بمدى التعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري والأردني، بمكافحة التهديدات المشتركة، على حدود البلدين. والمتمثلة بتهديدات أمنية من جانب مسلحين من تنظيم داعش وتهديدات جنائية مرتبطة بعمليات التهريب المختلفة مؤكدا أن الجيش حقق إنجازا كبيرا في هذا المجال.

IDF spokeman
IDF spokemanالمقدم إيال ليفي، قائد كتيبة إيتام (رقم 727) في الاستطلاع الحربي الإسرائيلي خلال إحاطة حول عمل الكتيبة 20/10/2022

المقدم إيال ليفي، قائد كتيبة إيتام (رقم 727) في الاستطلاع الحربي الإسرائيلي، قال لـ i24NEWS :" مهمتنا الأساسية حماية الحدود الجنوبية لإسرائيل، مع مصر: من مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر وحتى قطاع غزة، ومع الأردن: من إيلات حتى البحر الميت". 

Video poster

وحول طبيعة عمل الكتيبة، قال:" حماية الحدود تأتي بثلاث طبقات- الأولى عبر مراقبتها على مدار الساعة بالكاميرات، الطبقة الثانية مراقبتها عبر الطائرات المُسيرات، والطبقة الثالثة والأخيرة دوريات للمقاتلين في الميدان. نظرا للتهديدات". 

تهديدات أمنية مُتمثلة بمسلحين من تنظيم داعش في سيناء، وجنائية، متمثلة بعمليات تهريب المخدرات والأسلحة. يؤكد ليفي، أن إنجازات الجيش الإسرائيلي كبيرة، في إحباط عمليات في المجالين، ويشيد بثلاثة أمور أساسية، حسب قوله. 

الأولى القدرات التكنولوجية والرادارات، التي تُسهّل عمل المجندين بجمع المعلومات عن الخصم الجنائي، والعدو الأمني، رصده بسرعة والتعرف عليه ليلا، حتى الوصول إليه في الميدان. ثانيا قدرات المُجندين والمُجندات وشجاعتهم، التعاون الوثيق مع الجانب المصري والأردني. مصادر أخرى، وصفت التعاون بـ "اليومي، ويرقى إلى تنسيق أدق التفاصيل، بدءا من أماكن انتشار قوات الطرفين، وحتى أنواع أسلحتهم". 

IDF spokeman
IDF spokemanمناورة عسكرية لكتيبة ايتام مع وحدات عسكرية إسرائيلية أخرى تعمل وتتعاون معها في المناطق الحدودية

يوم أمس أجرت الكتيبة، مناورة مشتركة مع قوات الأمن الأخرى، من الشرطة وشركات الأمن التي تحمي البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود، وحتى الاطفائية والفرق الطبية. تدريب حاكى قيام خلية مُسلحة، باختراق الحدود الإسرائيلية من الجانب المصري، واقتحام بلدة إسرائيلية قريبة لارتكاب مجزرة بحق مدنيين. 

يقول ليفي:" كان علينا بحسب التدريب، القضاء على الخلية فور دخولها إلى الأراضي الإسرائيلية، ومنع أفرادها من الاقتراب الى البلدة". رافضا الكشف عن معلومات محددة لدى سلطات الجيش، حول إمكانية تنفيذ مثل هذه العملية، بالوقت القريب. 

أخيرا، عبر ليفي عن فخره، من أن كتيبته مختلطة جندريا: فيخدم بها المُجندون، جنبا إلى جنب، مع المُجنّدات. 

IDF spokeman
IDF spokemanالمقدم إيال ليفي، قائد كتيبة إيتام (رقم 727) في الاستطلاع الحربي الإسرائيلي خلال إحاطة حول عمل الكتيبة 20/10/2022
IDF spokeman
IDF spokemanالمقدم إيال ليفي، قائد كتيبة إيتام (رقم 727) في الاستطلاع الحربي الإسرائيلي خلال إحاطة حول عمل الكتيبة 20/10/2022
IDF spokeman
IDF spokemanجنود إسرائيليون من كتيبة ايتام التي تعمل على الحدود بين إسرائيل ومصر والاردن
IDF spokeman
IDF spokemanجنود إسرائيليون من كتيبة ايتام التي تعمل على الحدود بين إسرائيل والاردن ومصر 20/10/2022

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