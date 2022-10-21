إسرائيل: دعوات عربية لمقاطعة شركة"زارا" بعد أن استضاف صاحبها اجتماعا سياسيا دعما لإتمار بن غفير

أحرق رئيس بلدية رهط (جنوب إسرائيل) قميص "زارا" احتجاجا استضافة جوي شويبيل لاجتماع بن غفير وحزبه

دعا العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إلى مقاطعة شركة الأزياء "زارا" في إسرائيل، بعد أن علموا أن مدير المحلات التجارية لـ"زارا" في إسرائيل، جوي شويبيل، نظم اجتماعا سياسيا مع أعضاء ورئيس حزب"القوى اليهودية" (عوتسما يهوديت) إيتمار بن غفير في منزله في مدينة رعنانا، قبل انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين.

وكتب عضو الكنيست أحمد الطيبي "قبح زارا بن غفير إسرائيل"، مما أثار حفيظة مستخدمي الإنترنت، وكتب أحدهم: "لا تقترب من متاجر السلسلة في إسرائيل بعد الآن" ، وأضاف آخر ، "إلى اللقاء يا زارا". أجاب بن غفير: "زارا، ملابس جميلة، إسرائيليون جميلون".

وكانت القناة الإسرائيلية (12) قد بثت، أمس الخميس، لقطات من الاجتماع الذي عقد في منزل شويبيل ، التي تقدر ثروتها بمئات الملايين من الشواقل.

وفي السياق قال رئيس القائمة المشتركة في حيفا، معقبا على لقطات الاجتماع إن "العديد من الشباب العرب لن يدخلوا متاجر زارا بعد الآن، وأعتقد أن الكثير من اليهود العاقلين سيفعلون الشيء نفسه. في الثمانينيا ، تم استبعاد الكهانيين، في إسرائيل 2022 عنصرية بن غفير وخلفاء كهانا هم كلهم ​​الغضب".

ومن جهتها قالت سيرين جبارين(26 عاما) من أم الفحم: "هذا طبيعي، لا يهم من سيدعوه: بن غفير، غانتس، المستوطن بينيت أو نتنياهو. أنا أكرههم جميعا، ’قل لي من هم أصدقاؤك وسأخبرك من أنت’ أنا أدعو المجتمع العربي إلى مقاطعة زارا التي تدعم الإرهاب ونشر هذا التحذير أيضًا. دع الجميع يعرف ما الذي نحققه من الأموال من مشترياتنا عبر الإنترنت"

وفي السياق أحرق رئيس بلدية رهط (جنوب إسرائيل) فايز أبو صهيبان قميص "زارا" احتجاجا استضافة جوي شويبيل لاجتماع بن غفير، وقال "يجب أن يكون موقفنا واضحًا فيما يتعلق بمثل هذه المتاجر التي تدعم الفاشية".