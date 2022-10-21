وكالة "أونروا" تحتاج "بشكل عاجل" إلى 13 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين في لبنان

"يعيش قرابة 210 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيما 30 ألفاً منهم قدموا من سوريا إثر اندلاع النزاع عام 2011

ناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بتقديم 13 مليون دولار لتمويل دعم الفلسطينيين في لبنان، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقالت أونروا في بيان أرسل إلى i24NEWS: "زادت احتياجات اللاجئين ’الفلسطينيين’ بشكل كبير خلال العامين المنصرمين، مما أضاف المزيد من الأعباء على المجتمع الذي كان مهمشا حتى قبل الأزمة متعددة الأوجه".

وقال مدير "أونروا"فيليب لازاريني "اللاجئون [الفلسطينيون] الذين يعيشون في مخيمات مكتظة ... هم في نهاية حبالهم" ، مضيفًا أن "كل لاجئ [فلسطيني] في لبنان تقريبًا يعيش في فقر" لذلك نطلب المساعادت النقدية لتمويل المساعدات العائلات، وخدمات الرعاية الصحية الأولية، ولإبقاء مدارس الوكالة مفتوحة حتى نهاية هذا العام"

وأكد فيليب لازاريني إن "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غالبا ما يكونون غير قادرين على تدبير أمورهم"، مضيفا: "مساعدتنا هي قطرة في محيط من اليأس" ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وعلى مدى السنوات الثلاث المنصرمة، كان لبنان في خضم واحدة من أسوأ الانهيارات المالية في تاريخ العالم الحديث، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "كساد متعمد".

وقال لازاريني: "مستويات غير مسبوقة من الفقر ، ومعدلات البطالة المرتفعة ، واليأس المتزايد ... تضر بشدة بالشعب اللبناني ، واللاجئين السوريين و ’الفلسطينيين’"وتابع"يعيش قرابة 210 ألف لاجئ فلسطيني، ثلاثين ألفاً منهم قدموا من سوريا المجاورة إثر اندلاع النزاع عام 2011، في 12 مخيماً تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان والأبنية والأسلاك الكهربائية. ويشهد بعض المخيمات توترات أمنية بين الحين والآخر.

يعيش معظم الفلسطينيين في 12 مخيماً رسمياً للاجئين في ظروف مزرية ويواجهون مجموعة متنوعة من القيود القانونية، بما في ذلك على توظيفهم. وفقًا لوكالة الأمم المتحدة ، فإن 93 في المئة من جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فقراء - ارتفاعًا من 73 في المئة في عام 2021.