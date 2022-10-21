التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ منسوبة لإسرائيل فوق دمشق والمنطقة الجنوبية

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ منسوبة لإسرائيلية فوق دمشق والمنطقة الجنوبية

أعلن التلفزيون السوري مساء اليوم الجمعة، أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ منسوبة لإسرائيلية فوق دمشق والمنطقة الجنوبية" في ما أشارت وكالة"سانا" إلى "سماع دوي انفجارات في محيط دمشق ويجري التحقيق في طبيعتها"

ومن جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أن"انفجارات عنيفة تدوي في مدينة دمشق ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية".

والشهر المنصرم قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات اسرائيلية في حزيران/يونيو بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو اسبوعين.واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.

وخلال الأعوام المنصرمةة شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

واستهدفت غارات إسرائيلية مطار دمشق ومحيطه فجر العاشر من حزيران/يونيو، وهي لم تكن المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق الحيوي.