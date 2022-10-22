وزير الخارجية التركي: "لا نقبل التهديدات والتنمر الأمريكي ضد السعودية"

وزير الخارجية التركي، "نرى أن هناك تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية، وهو تهديد لا يمكننا قبوله"

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الجمعة، أن تركيا لا يمكنها أن تقبل التهديدات والتنمر الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من منظمة "أوبك+".

وقال وزير الخارجية التركي، "نرى أن هناك تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية، وهو تهديد لا يمكننا قبوله"، وأضاف "يمكنكم انتقاد القرار والإعلان عن أنه لم يعجبكم، نحن أيضاً لا يعجبنا ارتفاع الأسعار، لكننا لا نستخدم لغة التهديد"، حسب موقع "تي إر تي عربي".

وتابع مولود تشاووش أوغلو، "ضغط الولايات المتحدة على السعودية أو أي دولة أخرى، أمر ليس صائباً، كما أن العالم بحاجة أيضاً إلى النفط والغاز الفنزويلي، وشاهدنا مؤخراً تخفيف العقوبات على فنزويلا، ومن جهة أخرى هناك عقوبات مفروضة على النفط الإيراني"، مردفا، "ارفعوا العقوبات عن إيران إذا كنتم تريدون انخفاض أسعار النفط، فلا يمكنكم حل المشكلة عبر تهديد دولة واحدة (السعودية)".

وكانت 8 دول، بينها الكويت وقطر، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة التصريحات الأمريكية المستمرة بشأن قرار خفض إنتاج النفط، وقالوا إنه "قرار اقتصادي وليس سياسياً".

وتصاعدت الاتهامات الأمريكية للسعودية خلال الأيام الماضية، بالوقوف إلى جانب روسيا بحربها ضد أوكرانيا، بعد قرار تحالف "أوبك+" بقيادة الرياض وموسكو، خفض إنتاج النفط الخام.