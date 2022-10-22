تقرير: الوسيط الأميركي سيزور بيروت حاملاً نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل

"الرئيس اللبناني في حال تم الأمر، سيصدر الثلاثاء المقبل قراراً باختيار الشخصية التي سوف تمثل لبنان"

من المتوقع أن يصل الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوشستين، إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين حاملاً نسخة من الاتفاق، وسيتم الإعلان عن الموعد الدقيق مستقبلا وفقاً لاتصالات يجريها هوشستين مع الحكومة الإسرائيلية، حسب ما أفادت به صحيفة الأخبار اللبنانية.

وأضافت الصحيفة، أن "الحكومة الإسرائيلية أبلغت المعنيين في واشنطن أنها ستكون جاهزة لتوقيع الأوراق في يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين"، كما تولّى آموس هوشستين، إبلاغ لبنان بأنه "لا يتوقع أي مفاجآت من نوع قانوني أو سياسي تؤخر توقيع حكومة يائير لابيد على الأوراق الخاصة بالتفاهم".

وأكدت الصحيفة، أن "الرئيس اللبناني في حال تم الأمر، سيصدر الثلاثاء المقبل قراراً باختيار الشخصية التي سوف تمثل لبنان في لقاء الناقورة".

ومن المفترض أن يُعقد لقاء الناقورة في غرفتين منفصلتين، تجمع الأولى الوفد اللبناني مع مندوبين عن الأمم المتحدة وعن الإدارة الأميركية، وتجمع الثانية الوفد الإسرائيلي مع مندوبين عن الأمم المتحدة وعن الإدارة الأميركية.

وسيرسل لبنان وإسرائيل في اللقاء رسالتين منفصلتين إلى الأمم المتحدة، تشتملان على إشارة إلى بنود التفاهم وإيداعها لدى المنظّمة الدولية التي يفترض بها ممارسة دور الضامن لعدم خرق التفاهم من قبل الطرفين، ويجري تثبيت الإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن الأسبوع الماضي عن "الموافقة على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل" واعتبر أن "الاتفاقية تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة"وتابع"من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي".