الضفة الغربية: إحباط محاولة عملية دهس في حاجز الريحان وتحييد المنفذ

أوضحت وزارة الأمن أنه "لم يتم إطلاق النار على الفلسطيني الذي اصطدم بالحاجز"

أعلنت وزارة الأمن الاسرائيلية، اليوم السبت، أن فلسطينيا يقود سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية، اصطدم بحاجز الريحان بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، أنه "يجري البحث في الحادث باعتباره محاولة هجوم مفترضة"، مشيرة إلى أنه "لم تقع أي اصابات، باستثناء السائق الفلسطيني الذي ما زالت حالته مجهولة"، حسب جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأوضحت وزارة الأمن أنه "لم يتم إطلاق النار على الفلسطيني الذي اصطدم بالحاجز"