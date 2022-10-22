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الضفة الغربية: إحباط محاولة عملية دهس في حاجز الريحان وتحييد المنفذ

i24NEWS

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قوات الأمن الإسرائيلية تجري عمليات تفتيش في 9 أكتوبر / تشرين الأول 2022 ، بعد إغلاق مدخل لبلدة عناتا الفلسطينية في الضفة الغربية.
AHMAD GHARABLI / AFPقوات الأمن الإسرائيلية تجري عمليات تفتيش في 9 أكتوبر / تشرين الأول 2022 ، بعد إغلاق مدخل لبلدة عناتا الفلسطينية في الضفة الغربية.

أوضحت وزارة الأمن أنه "لم يتم إطلاق النار على الفلسطيني الذي اصطدم بالحاجز"

أعلنت وزارة الأمن الاسرائيلية، اليوم السبت، أن فلسطينيا يقود سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية، اصطدم بحاجز الريحان بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية.

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وأضافت الوزارة، أنه "يجري البحث في الحادث باعتباره محاولة هجوم مفترضة"، مشيرة إلى أنه "لم تقع أي اصابات، باستثناء السائق الفلسطيني الذي ما زالت حالته مجهولة"، حسب جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأوضحت وزارة الأمن أنه "لم يتم إطلاق النار على الفلسطيني الذي اصطدم بالحاجز"

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