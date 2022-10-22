تقرير: الرئيس اللبناني يبحث مع نظيره السوري العلاقات الثنائية بين البيلدين وملف ترسيم الحدود البحرية

أكد الرئيس اللبناني والسوري، أن "المباحثات بين البلدين حول ملف ترسيم الحدود ستتم من دون أي وسيط "

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشار الأسد، وذلك قبل يومين، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية وملف ترسيم الحدود البحرية، وفقا لما أفادت به صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وبحسب الصحيفة، فإن "الجانبان اتفقا على تشكيل وفود رسمية من الوزارات والإدارات الرسمية في البلدين، لعقد اجتماعات في بيروت ودمشق من أجل التوصل سريعاً إلى اتفاق".

وأكد الرئيس اللبناني والسوري، أن "المباحثات بين البلدين حول ملف ترسيم الحدود ستتم من دون أي وسيط وأن ما يتفق عليه الطرفان سيتم توثيقه كمعاهدة بينها ولا يكون شبيهاً في أي حال من الأحوال بما جرى مع إسرائيل، لا لناحية وجود وسيط أميركي أو حاجة إلى ضمانات أممية أو دولية ولا إلى تفاوض غير مباش".

وأضافت الصحيفة، أن "الجهات المعنية في البلدين قد باشرت إعداد الأوراق الخاصة بالإحداثيات والخطوط الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخالصة لكلا الجانبين".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن"الموافقة على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل" واعتبر أن "الاتفاقية تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة"وتابع"من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي".