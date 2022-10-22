في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد: قراصنة يقتحمون موقع هيئة الطاقة الذرية الإيرانية

أعطت المجموعة النظام الإيراني 24 ساعة للإفراج عن جميع المعتقلين والمتظاهرين السياسيين

اخترقت مجموعة من قراصنة الانترنت اليوم (السبت) نظام البريد الإلكتروني الداخلي للشركة لتطوير وإنتاج الطاقة الذرية الإيرانية وهددت بنشر كل المعلومات التي جمعتها. أعطت المجموعة النظام الإيراني 24 ساعة للإفراج عن جميع المعتقلين والمتظاهرين السياسيين.

وتأتي عملية القرصنة في ظل التظاهرات العديدة في مدن إيران، وأعلن مجلس المقاومة الوطني الإيراني مؤخرًا مقتل أكثر من 400 شخص في الاحتجاجات في البلاد. وبحسب المعلومات التي تلقتها المعارضة ، تم اعتقال أكثر من 20 ألف شخص في البلاد.

يذكر ان الاحتجاجات بدأت بعد مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني التي توفيت في السجن بعد أن زعم ​​أن الحرس الثوري ضربها حتى الموت. من ناحية أخرى، تدعي السلطات في طهران أن سبب وفاتها في الواقع هو فشل في الجهاز بسبب نقص الأكسجة الدماغي.