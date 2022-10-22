العثور على شاب مصاب بجروح خطيرة في الشارع، جاري البحث عن منفذ الهجوم

أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح خطيرة ظهر اليوم السبت إثر حادث طعن في شارع "شيشة هايم" شمال شرقي القدس جنوب شعفاط. وتشتبه الشرطة في أن هذا هجوم، وقالت إنه تم استدعاء العديد من القوات إلى المنطقة وبدأت في البحث عن منفذ الهجوم.

ورد تقرير الطعن حوالي الساعة 16:10 في منطقة نجمة داوود الحمراء بالقدس، وتم استدعاء مسعفين إلى مكان الحادث الذين عالجوا الجريح ونقلوه إلى مستشفى شعاري تسيديك. وقال المسعف يوناتان شور إن "الجريح كان مستلقيا على طريق وهو بوعيه ويعاني من إصابة نازفة في جسده، قدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل وقف النزيف والتضميد ونقلناه إلى المستشفى عندما كانت حالته خطيرة ومستقرة ".

ويأتي الحادث على خلفية توترات أمنية مشددة إلى حد ما، وقبل ساعات من ظهر اليوم اصطدمت سيارة بسائق فلسطيني في موقع محمي عند مدخل معبر الريحان في شمال الضفة، بالقرب من جنين.

وبحسب وزارة الأمن، المسؤولة عن سلطة المعابر، فإن هذا هجوم. ولم تقع اصابات اخرى باستثناء الفلسطيني الذي ما زالت حالته مجهولة. وذكرت وزارة الأمن أن عناصر الأمن في الموقع سيطروا على السائق الفلسطيني دون إطلاق نار.