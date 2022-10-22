توقيع اتفاق الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان سيتم هذا الأسبوع

ستقام مراسم التوقيع في بلدة الناقورة اللبنانية على الحدود مع إسرائيل

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم (السبت)، أنه من المتوقع خلال الأسبوع المقبل توقيع اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. في بيروت، ينتظرون وصول الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين، الثلاثاء أو الأربعاء، حيث الافتراض العام أن الموعد المحدد للتوقيع سيكون الأربعاء أو الخميس المقبل. وبحسب النبأ، ستقام مراسم التوقيع في بلدة الناقورة اللبنانية على الحدود مع إسرائيل.

وافادت الانباء ان التوقيع سيتم في غرف منفصلة مع الوفد اللبناني وممثلي الامم المتحدة والولايات المتحدة في غرفة واحدة والوفد الاسرائيلي في غرفة اخرى. واعلن لبنان انه من المتوقع ان ينتظر اولا التوقيع الإسرائيلي، وفقط بعد موافقة الوسيط الأمريكي على توقيع الاتفاق، ينقله إلى الغرفة اللبنانية حيث من المتوقع أن يوقع ممثلوهم على الوثيقة.

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون صرح مؤخرا بأن "لبنان يوافق على اعتماد الصيغة النهائية التي قدمها الوسيط الأمريكي". ورأى أن "الاتفاق يلبي المطالب اللبنانية ويحفظ كامل حقوقه. ولم يكن الانجاز ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني".

في إسرائيل في نفس الوقت، خلال الشهر، صوت مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​لصالح إعلان رئيس الوزراء لابيد عن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، والذي بموجبه سيتم الاعتراف بخط العوامات على أنه الوضع الراهن ولن تكون هناك مطالبات لتغيير الخط، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق آخر في المستقبل بين الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات خزان صيدا في لبنان وفقًا لمفاوضاتها مع شركة توتال الفرنسية.