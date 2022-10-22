نتنياهو: سأفحص امكانية توريد أسلحة لأوكرانيا إذا انتُخِبتُ رئيسًا للوزراء

وأضاف أنه يتوقع أنه إذا أصبح رئيسًا لوزراء إسرائيل مرة أخرى، فسيُطلب منه التوسط بين الطرفين

قال زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ، أمس (الجمعة)، في مقابلة مع صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية، إنه إذا عاد إلى مكتب رئيس الوزراء ، فإنه سيدرس إمكانية توريد أسلحة لأوكرانيا.

وأضاف أنه يتوقع أنه إذا أصبح رئيسًا لوزراء إسرائيل مرة أخرى، فسيُطلب منه التوسط بين الطرفين. وقال "من المحتمل أن يطرح السؤال مرة أخرى"، مضيفًا أنه طُلب منه التوسط بين الطرفين عند اندلاع الحرب، لكنه ترك الأمر لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

رئيس حزب الليكود، الذي أعرب عن دعم نادر هذا الأسبوع لسياسة حكومة لابيد فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قائلا إنها تتبنى "سياسة مدروسة"، على حد تعبيره، أضاف في مقابلة مع الصحيفة الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "موجه في رؤيته لإعادة تأسيس إمبراطورية روسية عظيمة".

وقال نتنياهو "لأنني آمل أن يكون لديه المزيد من الأفكار حول هذا الموضوع، لكني لا أريد أن ألعب علم النفس. أريد أن أكون في منصب رئيس الوزراء، وأن أحصل على كل المعلومات ثم أقرر ماذا وإذا سنفعل في هذا الصراع بما يتجاوز ما فعلناه بالفعل".

يروج نتنياهو حاليًا لكتاب سيرته الذاتية، والذي نُشر أيضًا باللغة الإنجليزية. يوم الثلاثاء الماضي، في مقابلة مع شبكة الأخبار الأمريكية MSNBC، قال نتنياهو عندما سُئل عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بأوكرانيا "أنا زعيم المعارضة وآمل أن أستبدل هذه الحكومة خلال أسبوعين - لا شيء مؤكد - لكن في هذا الموضوع اعتقد انهم ينتهجون سياسة متوازنة ".