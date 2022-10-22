غانتس يشكر وزير الدفاع اليوناني على التعاون الذي أدى إلى افتتاح مدرسة الطيران الدولية في كالاماتا

وقال غانتس "هذا استثمار استراتيجي يعكس العلاقات العميقة بين الدول وبين الأنظمة الأمنية"

تحدث وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس أمس مع وزير الدفاع اليوناني نيكولاس بانجيوتوبولوس، وشكره على التعاون الذي أدى إلى افتتاح مدرسة الطيران الدولية في كالاماتا. وقال غانتس "هذا استثمار استراتيجي يعكس العلاقات العميقة بين الدول وبين الأنظمة الأمنية".

في المحادثة، ناقش الجانبان أيضًا الالتزام بمواصلة وتعزيز التعاون بين البلدين، وهو أمر مهم لاستقرار وازدهار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وأضاف وزير الأمن: "أود أيضًا أن أشكر وزارة الأمن وجيش الدفاع الإسرائيلي وأنظمة إلبيت على الترويج لهذا المشروع المهم".