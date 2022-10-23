الضفة الغربية: مجموعة "عرين الأسود" تعلن عن مقتل أحد أعضائها البارزين وتتهم إسرائيل بتنفيذ العملية

قالت مجموعة "عرين الأسود"، إن إسرائيل "زرعت القنبلة في الدراجة النارية"، وهددت بـ "رد مؤلم ومؤلم"

أكدت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، اليوم الأحد، عن مقتل أحد أعضائها البارزين تامر الكيلاني، إثر انفجار عبوة ناسفة مثبتة في دراجة نارية، في مدينة نابلس بالضفة الغربية، متهمة في بيان لها إسرائيل "بتنفيذ العملية".

وقالت مجموعة "عرين الأسود"، إن إسرائيل "زرعت القنبلة في الدراجة النارية"، رغم أن التقارير تشير إلى أنها ربما تكون حادثاً فقط، وهددت المجموعة بـ "رد مؤلم ومؤلم"، كما دعت الجمهور لحضور جنازة تامر الكيلاني التي ستقام في وقت لاحق من اليوم.

وتم تداول لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظة الانفجار، إلى جانب مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر "متعاونًا" إسرائيليًا يزرع القنبلة في الدراجة.

ويتصاعد التوتر داخل مدينة نابلس في الأيام الأخيرة، حيث كان الإغلاق الجزئي للجيش الإسرائيلي للمدينة يهدف إلى تصعيد حملة ضد مجموعة "عرين الأسود".

وكان شاب يهودي متدين يبلغ من العمر 20 عامًا قد أصيب أمس السبت، بجروح خطيرة في هجوم طعن وقع في حديقة عامة في شارع "شيشة هياميم" شمال شرقي القدس، جنوب شعفاط.