ولي العهد السعودي يؤكد عدم حضوره اجتماع القمة العربية بالجزائر

تبون أبدى "تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، متمنيًا له موفور الصحة"

أكدت الرئاسة الجزائرية، أمس السبت، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لن يحضر القمة العربية التي ستعقد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر، وذلك امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

وقالت الرئاسة في بيان لها، إن "الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من الأمير محمد أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية"، حسب موقع الحرة.

وفي نفس السياق، أشارت الإذاعة الجزائرية إلى أن عبد المجيد تبون أبدى "تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، معبرا له أن السعودية ستظل حاضرة معنا في كل الظروف".

ومن المتوقع أن يجتمع زعماء الدول العربية في قمتهم 31 التي ستعقد بالجزائر العاصمة في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان من المقرر أن تعقد القمة العربية على مستوى الزعماء خلال شهر سبتمبر/أيلول بالجزائر، إلا أنها أُرجئت بسبب وباءكورونا على غرار نسختي 2020 و2021.

يذكر أنه عقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس/آذار 2019 في تونس.