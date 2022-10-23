المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية أكدت أن "أسباب رفض الالتماسات سيتم تقديمها بشكل منفصل".

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية ، اليوم الأحد، عن رفضها الالتماسات الأربعة المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللإسرائيلية اللبنانية، مما يمهد الطريق للمضي قدمًا وتوقيع الاتفاقية هذا الأسبوع بوساطة أمريكية.

وقالت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت، والقاضي عوزي فوغلمان، إن "أسباب رفض الالتماسات سيتم تقديمها بشكل منفصل".

وكانت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت والقاضي عوزي فوغلمان، قد عبروا الخميس الماضي، عن شكوكهما بشأن الحجج المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا.

ومن المتوقع أن يصل الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوشستين، إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين حاملاً نسخة من الاتفاق، وسيتم الإعلان عن الموعد الدقيق مستقبلا وفقاً لاتصالات يجريها هوشستين مع الحكومة الإسرائيلية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن "الموافقة على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل" واعتبر أن "الاتفاقية تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة" وتابع"من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي".

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