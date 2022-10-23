الرئيس التركي يقترح إجراء استفتاء على تضمين الدستور حق ارتداء الحجاب

تساءل الرئيس التركي "هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟"

اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة متلفزة، أمس السبت، إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.

وقال الرئيس التركي، مخاطبا زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو، الذي كان قد اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب، "إذا كانت لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء... دع الأمة تتخذ القرار".

وتساءل الرئيس التركي "هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ في المدارس؟ كلا... لقد نجحنا في ذلك"، وأضاف "سنرسل قريبا تعديلا دستوريا إلى البرلمان... ولكن إذا لم يحل الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب".

ومن جانبه، أعرب كمال كيليجدار أوغلو، مساء أمس السبت، عن رفضه فكرة إجراء استفتاء.

واحتدم مؤخرا النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023.

يشار إلى أن تركيا التي كرست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش، حتى رفعت حكومة إردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013.

ويتطلب إجراء تعديلات دستورية موافقة 400 نائب، ما يعني أن المقترح يجب أن يلقى دعم حزب الشعب الجمهوري.

لكن يكفي الحصول على دعم 360 نائبا لطرح المشروع على الاستفتاء الشعبي.