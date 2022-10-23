الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين هرتسي هاليفي رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش

كوخافي :"هارتسي ضابط ممتاز وذو خبرة وأنا واثق من قدرته على الاستمرار في قيادة الجيش الإسرائيلي إلى الأمام"

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على تعيين اللواء هارتسي هاليفي لمنصب رئيس أركان رقم 23 للجيش الإسرائيلي، خلفا للرئيس أفيف كوخافي.

وبعد الإعلان عن هذا القرار، هنأ أفيف كوخافي، رئيس الأركان الجديد وقال : "إنني أشيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على تعيين اللواء هيرزي هاليفي في منصب الرئيس الثالث والعشرين لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، "لقد عرفنا أنا وهارتسي بعضنا البعض منذ سنوات عديدة ، تعرفت خلالها على ضابط شجاع ومحترف وماهر" مشيرا إلى أن "هارتسي ضابط ممتاز وذو خبرة وأنا واثق من قدرته على الاستمرار في قيادة الجيش الإسرائيلي إلى الأمام، برغم للتحديات المتوقعة. أتمنى له النجاح الكبير ".

وكانت اللجنة الاستشارية الخاصة بتنصيب مسؤولين في القطاع العام، برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، إليكيم روبنشتاين، قد وافقت الأسبوع المنصرم، على تعيين اللواء هارتسي هاليفي لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

يشار إلى أن هارتسي هاليفي من مواليد عام 1967 وهو من عائلة متدينة في مدينة القدس، وتخرج في الفلسفة والأعمال من الجامعة العبرية في القدس وحصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، بحسب الجيش الإسرائيلي.

والتحق هارتسي هاليفي، بالجيش الإسرائيلي عام 1985 في وحدة المظليين قبل أن يُرقى إلى "سايرت ماتكال"، وحدة النخبة في الجيش، والتي قادها لسنوات، وتم تعيينه بعد ذلك عام 2014 كرئيس للمخابرات العسكرية، ثم بعد ذلك بأربع سنوات كرئيس للقيادة الجنوبية