مجلس الوزراء الإسرائيلي يعتزم الموافقة على بناء متحف العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين

من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إنشاء متحف يحمل اسم العالم الفيزيائي اليهودي ألبرت أينشتاين، وذلك تكريما له.

وقال رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت، أمس السبت، إن "ألبرت أينشتاين هو أحد أكبر الأسماء في عالم الذكاء والعلوم والعبقرية"، وأضاف "عندما كنت رئيسًا للوزراء، علمت أن ألبرت أينشتاين قد ترك أرشيفه وجميع كتاباته للجامعة العبرية عند وفاته. ثم تسألت ماذا نفعل بها".

وأعرب بينيت في تغريدة له، عن أمله في أن يكون المتحف "بمثابة موقع حج لكل من يريد التعرف على أينشتاين والاستخبارات اليهودية والاستخبارات بشكل عام"، مردفا أن "الحكومة كانت بصدد الموافقة على ميزانية قدرها 41 مليون شاقل (11.7 مليون يورو تقريبا) لبناء المتحف".