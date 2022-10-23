تقرير: تدمير موقع لتجميع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في غارة منسوبة لإسرائيل تديره وحدة تابعة لحزب الله اللبناني

احتوى الموقع على معدات وأنظمة لوجستية عسكرية لتجميع طائرات مسيرة تم تصنيع أجزائها في إيران وإرسالها لسوريا

كشف المركز السوري لرصد حقوق الإنسان في تقرير نُشر اليوم الأحد، أن غارة الجمعة الجوية التي وقعت قبل يومين، في منطقة دمشق والتي نُسبت لإسرائيل، تسببت بالأضرار لبنية تحتية يتم فيها تجميع أجزاء من الطائرات الإيرانية المسيّرة، بحسب النشر في واينت.

وأفاد التقرير أن الموقع الذي تم قصفه احتوى على معدات وأنظمة لوجستية عسكرية مصممة لتجميع طائرات بدون طيار تم تصنيع أجزائها في إيران وإرسالها إلى سوريا.

يتم في مطار ديماس العسكري في منطقة دمشق تجميع الطائرات بدون طيار. وبحسب النبأ فقد تم تدمير هذا الموقع في الهجوم. كما تدعي المنظمة أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بموقع التجميع ، فقد تضرر أحد مدارج المطار العسكري ورادار عسكري في الموقع.

وفي سوريا أفادت الأنباء أمس، أن الهجوم وقع في دمشق وجنوب العاصمة السورية، في منطقة هاجمتها إسرائيل مرات عديدة في الماضي، بحسب منشورات أجنبية. وذكرت قناة العربية أن الهجوم استهدف شحنة أسلحة إيرانية.

وأكّد تقرير "العربية" في الوقت نفسه أن الهجوم استهدف أهداف الوحدة 4400 في حزب الله، المسؤولة عن نقل عتاد وأسلحة إلى لبنان. وجاء في التقرير أن "اسم قائد الوحدة هو الحاج فادي وهي تعمل منذ عدة سنوات".

وتابع التقرير "في الأشهر الأخيرة، قامت هذه الوحدة بتهريب أسلحة خطيرة إلى أيدي حزب الله بالتنسيق مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وهاجمت إسرائيل على مدى السنوات القليلة الماضية، أهداف تلك الوحدة على الأراضي السورية. وأفيد أيضًا أن المواد الخطرة التي تعمل الوحدة على تهريبها من سوريا الى لبنان تتم تحت ستار "معدات انسانية".