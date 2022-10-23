المبعوث الأميركي: إسرائيل ولبنان توقعان الخميس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت عن قرارها الأحد رفض الالتماسات المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية

من المقرر أن توقع كل من إسرائيل ولبنان يوم الخميس المقبل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتضمن الاتفاق حول توزيع حصص الغاز في المياة الاقتصادية لكل بلد، وفق ما صرح به الأحد المبعوث الأميركي.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أعلنت عن قرارها رفض الالتماسات الأربعة المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية، مما يمهد الطريق للمضي قدمًا وتوقيع الاتفاقية هذا الأسبوع بوساطة أمريكية.

وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أمس السبت، أنه من المتوقع أن يصل الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتين، إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين حاملاً نسخة من الاتفاق، وسيتم الإعلان عن الموعد الدقيق مستقبلا وفقاً لاتصالات يجريها هوكشتين مع الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، أن "الحكومة الإسرائيلية أبلغت المعنيين في واشنطن أنها ستكون جاهزة لتوقيع الأوراق في يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين"، كما تولّى هوكشتين، إبلاغ لبنان بأنه "لا يتوقع أي مفاجآت من نوع قانوني أو سياسي تؤخر توقيع حكومة يائير لابيد على الأوراق الخاصة بالتفاهم".

وأكدت الصحيفة، أن "الرئيس اللبناني في حال تم الأمر، سيصدر الثلاثاء المقبل قراراً باختيار الشخصية التي سوف تمثل لبنان في لقاء الناقورة".