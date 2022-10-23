إسرائيل ستتعاون مع ألبانيا بمجال السايبر لمواجهة التهديدات الإيرانية

رئيس الحكومة الاسرائيلية يتفق في اجتماعه مع رئيس حكومة البانيا للتعاون لمواجهة التهديد الايراني

عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم في اجتماعه على رئيس حكومة ألبانيا آدي راما توسيع مستوى التعاون في مجال السايبر بهدف تقوية قدرات ألبانيا الدفاعية في مواجهة تهديد هجمات السايبر الايرانية، جاء هذا على خلفية هجمات السايبر الايرانية ضد ألبانيا خلال الأشهر الأخيرة.

واجتمع لابيد مع راما في ديوانه بمدينة القدس ، وناقش الجانبان عددا من المواضيع الأخرى، على رأسها توسيع التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يشمل السياحة والتجارة.

وشكر لابيد رئيس حكومة ألبانيا على "دعم بلاده الشجاع ليهود ألبانيا خلال المحرقة" واتفق الجانبان على أهمية مكافحة معاداة السامية.

وقال لابيد في مستهل الجلسة :"يسعدني أن أرحب بكم في إسرائيل، أنت صديق حقيقي لإسرائيل منذ عشرات السنوات، لألبانيا يوجد مكان خاص بالتاريخ اليهودي، قيم ومبادئ الشعب الألباني دفعت مواطنيك للمخاطرة بحياتهم لإنقاذ اليهود خلال فترة المحرقة، لقد قدموا لهم مكان للحماية ووجدوا طرقا لتهريبهم من النازيين، ولا مرة ننسى من يقف إلى جانبنا".

وأضاف لابيد :"ايران تشكل تهديدا مشتركا لإسرائيل وألبانيا، رأينا ذلك بهجمات السايبر الايرانية ضد البانيا مؤخرا، إسرائيل ستساعد قدر المستطاع بالجهود ضد ايران، نحن نرى ذلط كمصلحة وطنية وواجب تاريخي".