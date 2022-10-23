شركة بناء أحواض السفن الإسرائيلية تكشف عن فرقاطة جديدة

الفرقاطة الجديدة قادرة على أداء عدد متنوع من المهام القتالية وايضا يمكن ان تكون ملائمة لدوريات

كشفت شركة أحواض بناء السفن الاسرائيلية خلال معرض Euronaval الذي اغلق مؤخرا في باريس عن فرقاطة جديدة - SAAR S80. هذه الفرقاطة تعتمد على منصة S72 لأحواض بناء سفن إسرائيل، والتي تطورت منها العديد من التصميمات، بما في ذلك قرفاطة الدوريات الإسرائيلية من طراز "ريشف".

الجيل الجديد من فرقاطات S80 يستعرض تنوعا أكبر، وقدرات حمولة أعلى، وقدرة متزايدة لأنظمة السلاح وانتشار أوسع للأنظمة القتالية الألكترونية (EW) كجزء من المزايا الهجومية للمنصة.

يبلغ طول الفرقاطة الجديدة 80 مترا ويتم تحريكها من خلال 4 محركات ديزل ومزودة بنظام مروحة يمكن التحكم بها، سرعتها القصوى تزيد عن 28 عقدة. وسيتم تجهيزها بنظام متقدم للتحكم ويمكن أن يتم تزويدها بمنظومة قتالية من انتاج الصناعات الأمنية الإسرائيلية أو بأي أنظمة مماثلة بحسب طلب الزبون.

وبحسب شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية فإن الفرقاطة يمكن ملائمتها كسفينة قتالية إو كسفينة دورية OPV وذلك بناء على المتطلبات العملياتية, لـ S80 يوجد مدى تشغيلي أطول وقدرة على التحمل لفترات طويلة مع احتمال كشف قليلة، ما يجعلها مثالية بالنسبة لمهمات متنوعة. على غرار السفن الحالية لشركة الأحواض الإسرائيلية، ايضا الفرقاطة الجديدة تدعم امكانيات نشر وحدات قوات خاصة.