مسؤولون أمنيون إسرائيليون:"اغتيال تامر كيلاني لن يردع مجموعة ’عرين الأسود’"

المسؤولون الاسرائيليون يعتقدون ان المجموعة مصممة على تنفيذ عملية انتقامية لمقتل كيلاني

افادت هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تصفية تامر كيلاني القيادي في مجموعة "عرين الأسود" في نابلس سيزيد من صعوبة مواصلتهم لأنشطتهم في نابلس، وأضاف هؤلاء المسؤولين أنه من خلال الحوار الاستخباراتي الذي يديرونه مع "عرين الأسود" يفهمون أن الاغتيال لن يردع المجموعة وإن أعضاء المجموعة مصممون على تنفيذ عملية انتقامية. وقال المسؤولون :"إنهم عازمون ومصممون ولا يخشون أن يقتلوا من أجل تنفيذ هجوم انتقامي".

وعلى صعيد متصل، تعتبر عملية اغتيال كيلاني المنسوبة لإسرائيل تصعيدا في سياسة الأجهزة الأمنية ضد موجة العمليات الفلسطينية، الحديت يدور عن عملية لم نشهدها منذ 20 عاما، من دون مقاتلين يعرضون حياتهم للخطر في المنطقة.حيث انه على مدار شهر اتاحت إسرائيل للأجهزة الأمنية الفلسطينية بأن تعمل بنفسها ضد المجموعة.

الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفذت خلال هذه الفترة عملية اعتقال واحدة أو اثنتين، لكن إن كان هذا بالفعل نشاطا لإسرائيل-فإنه كان مفهوما لدى الجهاز الأمني الإسرائيلي أن السلطة غير قادرة على مواجهة المجموعة. ويوجد هنا رسالة الى السلطة:إن لم تستيقظوا وتتعاملوا مع مجموعة ’عرين الأسود’- هكذا سيكون الوضع.