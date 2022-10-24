المنظمة الذرية الإيرانية تعلن تعرض خادم للبريد الالكتروني لاختراق

اعتبرت المنظمة أن "الهدف من هذه الجهود غير المشروعة، هو لفت الانتباه، إثارة أجواء إعلامية،"

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس الأحد، تعرض خادم البريد الالكتروني لإحدى الشركات المرتبطة بها للاختراق، واضعة ذلك في إطار هجوم معلوماتي "من الخارج" يهدف إلى "لفت الانتباه"، في خضم احتجاجات تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وقالت المنظمة في بيان إن "الدخول غير المشروع من قبل مصدر في دولة خارجية الى نظام البريد الالكتروني لهذه الشركة، أدى الى نشر مضمون بعض الرسائل الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي"، من دون أن تذكر اسم الدولة، موضحة أن المواد الالكترونية تتضمن "رسائل تقنية وتبادلات يومية عادية".

واعتبرت المنظمة أن "الهدف من هذه الجهود غير المشروعة، والتي تمت بدافع اليأس، هو لفت الانتباه، إثارة أجواء إعلامية، وعمليات نفسية".

وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم "بلاك ريوورد"، قد اخترقت السبت الماضي، نظام البريد الإلكتروني الداخلي للشركة لتطوير وإنتاج الطاقة الذرية الإيرانية وهددت بنشر كل المعلومات التي جمعتها. أعطت المجموعة النظام الإيراني مهلة 24 ساعة للإفراج عن جميع المعتقلين والمتظاهرين السياسيين.

وتأتي عملية القرصنة في ظل التظاهرات العديدة في مدن إيران، إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران