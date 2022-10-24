جنود الجيش الإسرائيلي يحبطون محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية

"قوات الجيش هرعت للمكان واعتقلت مشتبهًا فيه، كما عثرت على مسدسيْن ونحو 30 كيلوغرام من المخدرات "

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي​، أن القوات الإسرائيلية أحبطت أمس الأحد، محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة من ​لبنان​ الى داخل إسرائيل.

وأضاف ​أفيخاي أدرعي​، أن "قوات الجيش هرعت للمكان واعتقلت مشتبهًا فيه، كما عثرت على مسدسيْن ونحو 30 كيلوغرام من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف شاقل".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تسليم المشتبه فيه والمخدرات والأسلحة إلى شرطة إسرائيل "، مردفا أن "الجيش سيستمر في العمل ضد كل محاولة لخرق سيادة إسرائيل على الحدود اللبنانية سواء لأغراض تخريبية أو جنائية أو بهدف التهريب".

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ويأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن توقع كل من إسرائيل ولبنان يوم الخميس المقبل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتضمن الاتفاق حول توزيع حصص الغاز في المياة الاقتصادية لكل بلد، وفق ما صرح به الأحد المبعوث الأميركي.

وكان جنود الجيش الإسرائيليقد أحبطوا في نهاية الشهر الماضي، عملية تهريب مخدرات كبيرة على الحدود المصرية، تقدر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شاقل، ونجح جنود فرقة "فاران" الإقليمية في إحباط العملية من خلال التعاون الناجح مع مراقبات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. بحسب ما نشر موقع "قناة 12" الإسرائيلي.