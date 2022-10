جنود الجيش الإسرائيلي يحبطون محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي​، أن القوات الإسرائيلية أحبطت أمس الأحد، محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة من ​لبنان​ الى داخل إسرائيل.

وأضاف ​أفيخاي أدرعي​، أن "قوات الجيش هرعت للمكان واعتقلت مشتبهًا فيه، كما عثرت على مسدسيْن ونحو 30 كيلوغرام من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف شاقل".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تسليم المشتبه فيه والمخدرات والأسلحة إلى شرطة إسرائيل "، مردفا أن "الجيش سيستمر في العمل ضد كل محاولة لخرق سيادة إسرائيل على الحدود اللبنانية سواء لأغراض تخريبية أو جنائية أو بهدف التهريب".