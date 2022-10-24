تقرير : إقبال كثيف من الإسرائيليين على الأردن لقضاء العطل

خلال الأعياد اليهودية في أكتوبر/تشرين الأول، سافر 12000 إسرائيلي إلى الأردن

زار عدد كبير من الإسرائيليين، مدينة العقبة الساحلية في الأردن خلال عطلة عيد العرش، حيث شكلوا غالبية السياح هناك، وكان الأطفال الإسرائيليين يلعبون بجانب أطفال أردنيين وفلسطينيين وسوريين بأحد الفنادق ذو الـ 5 نجوم، في مشهد مثير للدهشة.

وقالت شيرلي وهي إسرائيلية وأم لطفلين، سافرت مع أسرتها من قرية عتليت بالقرب من جبل الكرمل، "لم نرغب في ركوب الطائرة، لقد كانت الفوضى في مطار بن غوريون خلال العطلات، بالإضافة إلى أن الأسعار هنا "أكثر جاذبية" مما كانت عليه في إيلات؛ وشعرنا بالفضول لمعرفة واكتشاف ثقافة جديدة ".

Fleur Sitruk أطفال إسرائيليون وأردنيون يلعبون في حمام سباحة في فندق فخم في العقبة

ويبقى اكتشاف ثقافة جديدة هناك محدود نوعا ما، بحيث يتألف طاقم الفندق بشكل أساسي من الفلبينيين والكينيين، وفي عروض المساء، يرحب المنظم المحلي (الأردني الوحيد في الفندق) بالسياح الذين حضروا العرض باللغات الإنجليزية والألمانية والروسية والعربية والفرنسية والإيطالية، ولكن ليس بالعبرية، وهي اللغة الأولى التي يتحدث بها الجمهور.

وفي هذا السياق، قالت مديرة وكالة سفريات إيلات، نارجيز إيسلوموفا، والتي أسستها منذ 12 عامًا تقريبا، "بدأ الإسرائيليون يهتمون بالأردن في عام 2017"، مشيرا إلى أنه "في العام الأخير كان الإهتمام كبير جدا، خاصة خلال الصيف وأعياد اليهود، وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول اعتنت وكالتي بـ 360 شخصًا على الحدود! ".

خلال الأعياد اليهودية في أكتوبر/تشرين الأول، زار 12 ألف إسرائيلي الأردن، كما يختار الإسرائيليون الفنادق الفخمة المطلة على البحر فقط، وأكدت صفا رحال، مديرة التسويق لمجموعة "أكور" بالاردن، "لقد شهدنا زيادة في حضور الإسرائيليين هذا العام، يأتون عائلات ، وأحيانًا كأفراد، أو في مجموعة مكونة من عدة عائلات"، لكن يظل هذا العدد يمثل قطرة في بحر مقارنة بـ213 ألف إسرائيلي قضوا إجازتهم في مصر.

Fleur Sitruk أطفال سوريون وإسرائيليون يرسمون وجوههم في نادي صغير في فندق فخم في العقبة

للوصول إلى الأردن، يجب على المسافرين المرور من طريق معبر وادي عربة، الذي يقع على بعد نحو 3 كيلومترات شمال مدينة إيلات، ثم ترك سيارتهم في موقف السيارات المجاني الذي يقع على بعد 50 مترًا من المحطة، في فترات الهدوء، لا يستغرق الأمر سوى 5 دقائق لعبور الحدود، وهو حلم للإسرائيليين الذين اعتادوا الانتظار لساعات طويلة في المطار.

بمجرد وصولك إلى الجانب الأردني، يستغرق الوصول إلى مدينة العقبة 10 دقائق بالتاكسي، هناك، السياح يختارون بين العديد من الفنادق ذات الخمس نجوم، مع خدمة لا عيب فيها، وخاصة الأسعار التي أصبحت أكثر جاذبية مع ارتفاع الشاقل مقابل الدولار، وقالت مديرة وكالة سفريات إيلات، نارجيز إيسلوموفا، "يختار زبائني الإسرائيليون فقط الفنادق الفخمة ذات الشواطئ الخاص، مثل فندق حياة أو المنارة أو إنتركونتيننتال أو موفنبيك".

يمثل عدد الأردنيين من أصل فلسطيني حوالي 60 في المئة، ولهذا السبب فإن تواجد السياح الإسرائيليين بكثرة يثير الدهشة أحيانًا للمقيمين الدائمين. سيرين شابة من عمان تبلغ من العمر 24 عامًا، تقضي أسبوعًا في البحر الأحمر كل موسم خريف. تؤكد وهي مندهشة لسماع الكثير من العبرية التي يتم التحدث بها هذا العام: "شخصياً، أنا لا أهتم، لكني لا أريد أن أتسكع مع الإسرائيليين بشكل خاص"..

"لا شأن لهم هنا ، إنهم أعداؤنا!"

وفي نفس السياق تشعر آوا، وهي من مدينة حمص السورية، جاءت لقضاء إجازتها في الأردن مع زوجها وطفليها، بصدمة كبيرة لرؤية الكثير من الإسرائيليين في فندقها، وقالت في تصريح لـi24NEWS : "ليس لديهم عمل هنا، إنهم أعداؤنا!" في حين أنها تركت طفلتها الصغيرة تلعب بهدوء إلى جانب الأطفال الإسرائيليين في النادي الصغير بالفندق.

من جهتها، أكدت إسراء وهي شابة عربية إسرائيلية، بتفاجئها أيضا بهذا العدد الكبير من الإسرائيليين، وهي تسافر بانتظام إلى عمان، الأردن ، لحضور الحفلات الموسيقية: "عندما أصل إلى الأردن، أقدم نفسي على أنني فلسطينية ويرحب بي الناس بأذرع مفتوحة. الأردنيون لا يحبون الإسرائيليين، ولا أنصحهم بالسفر إلى هناك."

Fleur Sitruk المعبر الحدودي الذي يفصل إسرائيل عن الأردن

وعلى الرغم من اتفاقية السلام الموقعة عام 1994، لا تزال العلاقات بين الأردن وإسرائيل معقدة بالفعل، أضافة إلى ذلك، فإن موضوع السياحة الإسرائيلية في الأردن حساس للغاية لدرجة أن وزارة السياحة الأردنية، التي اتصلت بها i24NEWS فضلت رفض طلب المقابلة.

لا يوجد تهديد ملموس للإسرائيليين في الأردن، وخلال اتفاقية السلام، اتفق البلدان على أن الإسرائيليين الراغبين في الذهاب إلى الأردن يجب أن يتم تسجيلهم مع مرشد، الذي سينظم جميع رحلاتهم ، ويقلل من الاتصال المباشر بالسكان المحليين. الهدف هو الحفاظ على أمن الإسرائيليين ، وكذلك استقرار المملكة الهاشمية، التي تضم العديد من اللاجئين من العراق وسوريا. اما الاماكن السياحية فتؤمن بنقاط التفتيش والشرطة تشرف على حافلات الرحلات المنظمة للاسرائيليين.

وفقًا للرئيس السابق لهيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، الجنرال نيتسان نوريئيل، لا يوجد حاليًا أي تهديد ملموس للسياح الإسرائيليين في الأردن. ومع ذلك ، فهو يحدد أن "مستوى التأهب 2 (وللإشارة المستوى 4 هو الأعلى) يتم الحفاظ عليه بشكل دائم من قبل إسرائيل في الأردن، بسبب وجود مجموعات معادية في هذه المنطقة.

"أمي تعتقد أنني في إيلات. لن أخبرها أنني كنت في العقبة "

تحذير لا يكفي لتقليل حماس الإسرائيليين الذين يعتمدون أكثر على الكلام الشفهي، يقول أورتال، وهو مستلقي على كرسي مقابل البحر الأحمر: "لقد أوصى الأصدقاء بحرارة بالأردن إلينا ولم نتردد"، مضيفا "من ناحية أخرى، تعتقد والدتي أنني في إيلات. لن أخبرها أبدًا أنني كنت في العقبة، لأنها ستكون خائفة جدًا!، على الرغم من أن خطر وقوع هجوم في القدس ، حيث أعيش، أكبر من هنا ... "

البتراء ، إحدى عجائب الدنيا السبع ... ينتهز معظم الإسرائيليين الذين يقضون إجازة في العقبة الفرصة لاكتشاف موقع البتراء الأثري، الذي يُعد أحد عجائب الدنيا السب ، والنوم في إحدى الخيام الفقاعية في صحراء وادي رم الرائعة.

هناك، يتحدث العديد من المرشدين وسائقي سيارات الأجرة والبدو بضع كلمات من العبرية، ويرحبون بتدفق الإسرائيليين، خاصة بعد انقطاع دام عامين بسبب انتشار وباء الفيروس، حيث تم إغلاق حدود الدول. قال صدا، وهو سائق سيارة أجرة من البتراء ، مبتسماً: "نحن نحب الإسرائيليين، فهم ودودون ، وهم أفضل من الأوروبيين".

Fleur Sitruk عائلة إسرائيلية التقطت صورتها بواسطة مرشدهم في وادي رم

الانجذاب الإسرائيلي إلى الأردن ليس بالأمر الجديد. ففي الخمسينيات من القرن الماضي ، كان الذهاب إلى البتراء ، يعتبر خيالًا واختبارًا للشجاعة للشباب الإسرائيليين بعد خدمتهم في الجيش.

اليوم ، تستفيد المملكة الهاشمية من تداعيات اتفاقات إبراهيم والتطبيع مع المغرب والبحرين والامارات، مما سمح للعديد من الإسرائيليين بزيارة دبي أو أبو ظبي أو مراكش لأول مرة، الرحلات التي أثارت اهتماماً متجدداً بالدول العربية.

أخيرًا، يستفيد الأردن من تأثير الموضة، حيث يتطلع الإسرائيليون دائمًا إلى اكتشاف وجهة جديدة، يجب أن يستمر الاتجاه على أي حال في السنوات القادمة. على صفحة الفيسبوك الإسرائيلية "الأردن للمسافرين"، يمكن قراءة مئات الرسائل من الإسرائيليين المبتهجين بزيارتهم، والتي تشيد بجمال المواقع، ولطف الأردنيين وكرم الضيافة. توضح نارجيز إيسلوموفا: "لدي تعليقات ممتازة من عملائي الذين يكتشفون الأردن لأول مرة" وأضافت "قد اتصلت بي مجموعة كبيرة بالفعل للحجز العام المقبل!"