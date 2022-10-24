سوريا : سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق

أكدت وكالة "​سانا​" السورية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في سماء محيط ​دمشق​، ويجري التحقق من طبيعتها.

أكدت وكالة "​سانا​" السورية، اليوم الإثنين، سماع دوي انفجارات في سماء محيط ​دمشق​، مشيرة إلى أنه "يجري التحقق من طبيعتها"،ونقلت سانا عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن "الدفاع الجوي السوري أسقط بعض الصواريخ".

وقال المصدر العسكري، إنه في "الساعة 14:00 نفذ العدو الإسرائيلي غارة جوية من منطقة شمال فلسطين المحتلة ، أطلق خلالها صواريخ على عدة أهداف في دمشق .. وأسفر الهجوم عن إصابة جندي وإلحاق أضرار بالممتلكات".

وكان التلفزيون السوري، قد أعلن الجمعة المنصرمة، أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ منسوبة لإسرائيل فوق دمشق والمنطقة الجنوبية" في ما أشارت وكالة"سانا" إلى "سماع دوي انفجارات في محيط دمشق ويجري التحقيق في طبيعتها"

ومن جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "الضربة الإسرائيلية المزعومة دمرت موقعًا لتصنيع وتخزين الأسلحة مدعومًا من إيران" ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على ما جاء في وكالة "سانا" السورية.