الجيش الإسرائيلي والشاباك يعتقلون تسعة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية خلال الليلة الماضية

نشطت القوات في قريتي تقوع وبيت جالا الواقعتين في محافظة بيت لحم، واعتقلت مطلوبين متورطين وفق الشبهات بعمليات

نفّذ جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك والقوات الخاصة الليلة الماضية (الأحد) سلسلة اعتقالات في عدة مواقع في الضفة الغربية، من بينها مدينة الخليل جنوب الضفة.

واعتقل المقاتلون في قرية عزون المجاورة لمدينة قلقيلية (لواء افرايم الإقليمي) وفي قرية المغير قضاء رام الله (لواء بنيامين) خمسة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال عدائية.

وفي الوقت نفسه، نشطت القوات في قريتي تقوع وبيت جالا الواقعتين في محافظة بيت لحم، واعتقلت مطلوبين متورطين وفق الشبهات بعمليات غير قانونية.

ألقى المقاتلون القبض على مطلوب في قرية بيت أولا المجاورة لمدينة الخليل، ومطلوب آخر في مخيم اللاجئين الفلسطينيين قدورة، قرب البيرة/رام الله في الضفة الغربية.

وخلال نشاط استباقي في قرية الزبابدة إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين، تم إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة وحجارة على القوة التي ردت بإجراءات لتفريق الاحتجاجات وإطلاق النار، دون تسجيل خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية.

كما تم نقل المطلوبين المعتقلين للتحقيق معهم من قبل قوات الأمن.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا متواترًا على خلفية النشاط غير المسبوق لخلية فلسطينية أطلقت على نفسها "عرين الأسود".

وأشار مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تصفية تامر كيلاني القيادي في مجموعة "عرين الأسود" في نابلس ستزيد من صعوبة مواصلتهم لأنشطتهم في نابلس، وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه من خلال الحوار الاستخباراتي الذي يديرونه مع "عرين الأسود" فإنه يُستنتج أن الاغتيال لن يردع المجموعة وأن أعضاء المجموعة مصممون على تنفيذ عملية انتقامية.