الانتخابات الإسرائيلية: غانتس ينتقد تعامل نتنياهو مع الملف النووي الإيراني عندما كان رئيسا للوزراء

"سوء الإدارة بدأ مع قرار نتنياهو التحدث أمام الكونغرس الأمريكي في عام 2015 على الرغم من معارضة باراك أوباما"

انتقد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، تعامله مع البرنامج النووي الإيراني خلال فترة رئاسته للوزراء، وقال غانتس خلال مؤتمر نظمته صحيفة "معاريف"، "نتنياهو أضر بمكافحتنا لبرنامج إيران النووي".

وتحدث بيني غانتس عن الحاجة إلى "تعزيز الحكم الفلسطيني" وقال إن القضية "تؤثر على مستقبلنا كدولة يهودية ديمقراطية وآمنة"، قبل أن يضيف أنه يرى "القضية النووية الإيرانية تعتبرا تحديا استراتيجيا كبيرا" الذي تواجهه إسرائيل أكثر من أي وقت مضى.

وقال غانتس إن "سوء الإدارة بدأ مع قرار نتنياهو التحدث أمام الكونغرس الأمريكي في عام 2015 على الرغم من معارضة الرئيس [آنذاك] أوباما". لقد خلق هذا القرار خطاً غير مسبوق في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ".

وكشف غانتس أن نتنياهو فشل في عام 2018 في التشاور مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قبل الضغط على الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وزعم وزير الأمن الإسرائيلي أن "رئيس الوزراء في ذلك الوقت لم يجهز أي شيء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي أو العسكري للانسحاب من الاتفاقية" مشيرا إلى أنه "بعد تعيينه وزيرا للأمن، أعطى الأولوية على الفور لوضع خطط عسكرية ضد إيران إذا دعت الحاجةإلى ذلك" وقال إن استحالة تمرير ميزانية الدولة، التي وجدت نفسها بحسب غانتس "رهينة نزوات نتنياهو السياسية"، أعاقت خططه.

جدير بالذكر أنه سط عدم الاستقرار السياسي، فشل الكنيست في تمرير ميزانية 2018 حتى حلت حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد محل نتنياهو في عام 2021، وصرح غانتس ونتنياهو علنا بأنهما "لن يتحدا لتشكيل ائتلاف حكومي معا بعد انتخابات 1 نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك.