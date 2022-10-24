الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بعد سرقة 30 ألف ذخيرة من قاعدة عسكرية

يخشى الجيش الإسرائيلي أن تستخدم الذخيرة المسروقة في عمليات عدائية في المستقبل ضد الجنود والمواطنين

فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في سرقة 30 ألف ذخيرة من القاعدة العسكرية "سديه تايمان"في جنوب البلاد الأسبوع المنصرم بالقرب من مدينة بئر السبع.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي لموقع "والا" الإخباري، إن "السرقة كانت منظمة كعملية عسكرية" وتابع "على اللصوص دراسة الإجراءات الأمنية غير المعقدة للقاعدة قبل اقتحامها"

وأكد ذات المسؤول على أنه"ما يقلقني هو أنهم تمكنوا من دخول القاعدة، وتحديد موقع مخبأ الذخيرة، وخلع النوافذ دون أن يسمع أحد، والدخول دون عائق، يستغرق تحميل الذخيرة وقتا، فلو كان هناك رادع، لما حدث هذا"

وذكر موقع "والا" أن "الجنود رأوا العرب يتجولون بانتظام حول القاعدة"، ومع ذلك، قال مسؤول الجيش الإسرائيلي إنه "من المستحيل معرفة مكان مخبأ الذخيرة من الخارج، لذلك، من الممكن أن يكون اللصوص قد تم مساعدتهم من الداخل"

وتمت سرقة 20790 رصاصة من عيار 5.56 ملم و 690 رصاصة من رشاشات FN MAG و 8740 رصاصة من مدفع رشاش IWI Negev من ساحة الخردة.

واجه الجيش الإسرائيلي منذ سنوات عمليات سطو على قواعده العسكرية "ارتكبها جنود وعصابات إجرامية"، ويخشى أن تستخدم الذخيرة المسروقة في عمليات عدائية في المستقبل.

وفي مارس/آذار المنصرم، تم العثور على ما يقرب من ألف رصاصة مسروقة من الجيش الإسرائيلي عند مسلحين قتلوا شرطيين من حرس الحدود في عملية الخضيرة شمال تل أبيب".

وكانت وحدات من البحرية وجهاز الأمن العام وحرس الحدود الإسرائيلية، قد اعتقلت 7 أشخاص يشتبه بتقديمهم المساعدة لمنفذ عملية إطلاق النار على الجنود في حاجز شعفاط، ما أدى إلى مقتل الجندية نوعا لازار على الفور وإصابة جندي آخر، ثم لاذ الفاعل بالفرار.

ونفذّت عناصر حرس الحدود والأمن العام وجنود شرطة القدس العسكرية ووحدة المستعربين عملية تمشيط داخل مخيم شعفاط وبلدة عناتا المجاورة، أفضت إلى اعتقال 7 مشتبهين بمساعدة مرتكب عملية شعفاط تميم عدي الذي تتواصل عمليات المطاردة وراءه فيما يعتقد أنه مختبئ بمحيط المخيم.