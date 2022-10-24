الضفة الغربية: اعتقال فلسطيني بحوزته بندقية من نوع "ام 16"

"الشرطة وقوات الأمن ستواصل العمل بحزم ضد جرائم حيازة الأسلحة والاتجار بها من أجل حماية سلامة وأمن الجمهور"

القت الشرطة الاسرائيلية القبض، مساء اليوم الإثنين، على فلسطينى مشتبه به لحيازته بندقية من نوع "ام 16"وخرطوش وذخائر، فى مركبته.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنه "خلال عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة غوش عتسيون بجنوب الضفة الغربية، أوقف ضباط الشرطة مركبة مشبوهة لتفتيشها، وأثناء تفتيشها، تم العثور على بندقية من نوع "إم 16" وخرطوش وذخائر، مما أدى إلى اعتقال السائق الفلسطيني من سكان بيت لحم في الثلاثينيات من عمرهط وتم اصطحابه للمزيد من التحقيق.

وأشار المتحدث باسم الشرطة، إلى أن "الشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن ستواصل العمل بحزم ضد جرائم حيازة الأسلحة والاتجار بها من أجل حماية سلامة وأمن الجمهور".

وفي السياق نفذ جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك والقوات الخاصة الليلة المنصرمة (الأحد) سلسلة اعتقالات في عدة مواقع في الضفة الغربية، من بينها مدينة الخليل جنوب الضفة. واعتقل المقاتلون في قرية عزون المجاورة لمدينة قلقيلية وفي قرية المغير قضاء رام الله خمسة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال عدائية.